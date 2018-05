Celebra la Coparmex el cambio de AMLO

Consideró que el encuentro dejó un saldo positivo ya que, según consideró hubo definiciones importantes como en la confirmación de una fiscalía general y que no habrá confiscaciones ni expropiaciones

CDMX.- Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que Andrés Manuel López Obrador ha modificado algunas de sus posturas para transitar en la campaña presidencial.

Al término del encuentro con el abanderado de la coalición Morena-PT-PES en el foro ‘Diálogos, Manifiesto por México’, de la Coparmex, el representante patronal celebró que el tabasqueño dé señales de respeto al Estado de Derecho y la libertad de expresión.

“Quiero pensar que es producto de escuchar, que está tratando de encontrar una propuesta que sea mucho más aceptable para sectores amplios de la sociedad. “Es de reconocer que dijo que el aeropuerto puede operar con recursos privados. Celebro que esté dando definiciones que antes no estaban claras”, manifestó.

Consideró que el encuentro dejó un saldo positivo ya que, según consideró hubo definiciones importantes como en la confirmación de una fiscalía general y que no habrá confiscaciones ni expropiaciones.

En su mensaje, el tabasqueño calificó de extraordinario el que la Coparmex tenga una atención social, en alusión a la propuesta de esta confederación de elevar el salario mínimo. “No me gusta prometer lo que no puedo cumplir. Lo que sí les digo es que no habrá alza de impuestos, ni nuevos. La posibilidad de reducirlos se analizará más adelante pero no me comprometo”.

Ayer arrasó en el simulacro electoral que celebraron alumnos de seis universidades con el 70% de los 9 mil 519 votos registrados.

Promete paz en Guerrero Más tarde, en un mitin en San Marcos, Guerrero, AMLO se comprometió a serenar a la entidad con el combate a la pobreza. “Nunca daré la orden de reprimir al pueblo de México. Soldados y marinos me van a ayudar voy a estar hablando con ellos para llegar a la paz sin el uso de la violencia”.

