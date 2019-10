Celebra hoy el Día de James Bond

En este día se festeja al agente secreto más famoso en la historia del cine y la literatura por sus 37 años desde el estreno de la saga del ‘Doctor No’

Redacción

Los Ángeles.- No cabe duda que el nombre de James Bond ha pasado a formar parte de la cultura general como el agente secreto más conocido en el mundo. Y ya sea por las novelas de Ian Fleming, así como por las películas más actuales, es de reconocer que el personaje se ha ganado un puesto hacia la posteridad.

Cada 5 de octubre se rinde homenaje al agente 007, esto desde el 2012 cuando se instauró la celebración por motivo del aniversario de los 30 años del estreno de la cinta del ‘Doctor No’.

Con 26 películas y ocho actores, James Bond se convirtió en un personaje emblemático que, pese a haber estado situado en los años de la Guerra Fría, supo adaptarse a la modernidad, siendo sus películas con tramas de mafia, narcotráfico y demás.

Desde su creación, James Bond ha sido interpretado por los siguientes actores como Barry Nelson, David Niven, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

En redes, miles de fanáticos se han unido con el hashtag #JamesBondDay para mostrar sus fotos y comentarios celebrando este día.

Además, Este año la celebración trae el primer póster de la nueva película, ‘Bond 25: No time to die’, cuyo estreno está programado para abril del 2020.

Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/EoU4PXhxwX

— James Bond (@007) October 5, 2019