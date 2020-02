Celebra Google el aniversario del nacimiento de Chespirito

Redacción

Ciudad de México.- Bien dicen que la unión hace la fuerza, pero al parecer un grupo de personas se tomaron muy literalmente esta frase luego de que tuvieran que aliarse para mover un automóvil con todo y su dueña adentro.

Resulta ser que Una señora se quedó estacionada a media calle y no dejaba pasar a los otros autos. A pesar de que muchos conductores y vecinos trataron de hacer que entrara en razón de que estaba estorbando, esta se negaba a quitarse.

Su excusa al parecer es que ya había hecho sus compras y que ella no iba para el otro lado, por lo que no se movería por nada. Como estaba a media calle, no dejaba pasar a ningún coche y poco a poco inició un enorme caos vial.

A pesar de que todos en la escena fueron muy pacientes, llegó un momento en el que incluso llegó un policía de tránsito para hacerla entrar en razón, pero tampoco le hizo caso. Fue así como entre todos pidieron permiso al policía para cargar a la señora con todo y su auto.

El momento quedó grabado para todos luego de que un testigo de la zona grabara todo el incidente y lo subiera a redes sociales.

Aquí te mostramos el video: