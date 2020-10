Gilberto Navarro

Guanajuato.- El hecho de que el juez municipal de la Capital haya sido detenido por conducir en estado de ebriedad es señal de que los oficiales actúan sin distinciones para hacer cumplir los reglamentos.

Así lo señaló Héctor Corona León, secretario del Ayuntamiento, quien celebró que no se permitiera que el juez municipal condujera alcoholizado y fuera remitido a las celdas preventivas.

Y es que durante el fin de semana, Jonathan Moreno fue detectado con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido al conducir, durante un operativo de alcoholemia, por lo que fue detenido.

Corona León señaló que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera el juez municipal, se aplicó todo el peso de la ley, sabemos que viene en su carro municipal, en estado de ebriedad, lo detectan los elementos y no hacen ninguna distinción”.

Agregó que no se hizo ninguna condonación en el pago de la multa de Tránsito, más allá del descuento por pronto pago, que lo marca el reglamento y aunque es un servidor público autónomo, emitió una carta a la administración en la que se disculpa por los hechos.

“El juez municipal mandó un oficio ofreciendo una disculpa por este caso personal, por suerte no pasó a mayores, no hubo lesión, pérdida de vidas y no se utilizó ningún recurso público”. Aclaró que la detención fue como ciudadano en su vehículo particular.