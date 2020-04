Celebra Al Pacino sus 80 años

Agencias

Ciudad de México.- Tras unos años de papeles poco afortunados y trabajos de escasa enjundia, Al Pacino, una absoluta leyenda de Hollywood, celebra su 80 aniversario de vuelta bajo los grandes focos tras sus aplaudidas apariciones en The Irsihman (2019), Hunters (2020) y Once Upon a Time… in Hollywood (2019).

La remontada del ganador del Oscar en 1993 por Scent of a Woman ha llegado tras más de una década películas insulsas, proyectos descafeinados y papeles que no estaban a la altura de su genio.

Pero de la mano de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, y su regreso a la pequeña pantalla con la serie Hunters, los fans se han podido reencontrar con la mejor versión del actor.

Pasado y futuro

Al protagonista de obras maestras como la trilogía The Godfather (1972, 1974 y 1990), Serpico (1973), Dog Day Afternoon (1975) o Carlito’s Way (1993) no le queda nada por demostrar a estas alturas.

Pero parece que a sus 80 años todavía conserva las ganas de seguir en la interpretación.

Uno de sus proyectos futuros que más interés ha despertado es una nueva adaptación a la gran pantalla del clásico de William Shakespeare King Lear.

Los planes para esta cinta encajarían perfectamente con la pasión de Pacino por el escritor inglés, un amor que se vio muy claramente en el documental Looking for Richard (1996), su fabulosos (e injustamente menospreciado) debut en la dirección.

Mucho más avanzada que esa adaptación de King Lear parece la cinta Axis Sally, que hace no mucho terminó su rodaje bajo las órdenes del realizador Michael Polish y que, con Pacino en su reparto, recordará la historia de una mujer estadounidense que dedicó su vida a divulgar propaganda nazi.