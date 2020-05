Celayenses siguen sin obedecer medidas de prevención pese a las 7 muertes que ya registra

Luz Zárate

Celaya.- Aun cuando Celaya encabeza la lista de defunciones por el coronavirus COVID-19 -con 7 muertes al igual que Salamanca-, muchos celayenses no creen que exista la enfermedad y siguen en la calle realizando sus actividades de manera normal sin seguir las recomendaciones de higiene, sin respetar la sana distancia y muchos que sí pueden quedarse en casa se rehúsan a acatar el aislamiento social.

El Director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, reconoció que Celaya encabeza la lista de defunciones por COVID19 porque las personas no entienden y siguen en las calles haciendo su vida como si nada. Ya en días pasados el funcionario había alertado que incrementaría el número de muertes porque a la gente “le vale un cacahuate”.

“La gente aquí en Celaya no se ha dado cuenta, o no sé si no entiendan qué es una curva, no sé si no entiendan que va en ascenso (el número de contagios y muertes), no sé si no se dan cuenta que se van a morir muchas personas más, pero no les está cayendo el veinte, como lo habíamos dicho en algún comentario anterior hasta que no se muera alguien de la familia no vamos a entender, porque así somos… se ha hecho mucha difusión pero la gente sigue haciendo en la calle su vida normal”, mencionó el Director de Protección Civil.

Aunque se ha decretado la fase 3 de la contingencia sanitaria y que hasta este miércoles hay 29 casos confirmados de coronavirus y hay otros 40 en investigación, además de 7 celayenses que han muerto a causa del COVID19, centenas de personas siguen conviviendo tranquilamente en la vía pública, distrayéndose y realizando actividades recreativas en áreas comunes, jardines y parques de sus colonias y fraccionamientos.

También hay familias enteras que se pasean en los tianguis y mercados; muchos siguen acudiendo a los supermercados o tiendas de conveniencia a manera de distracción y decenas realizan actividades de esparcimiento en las calles y hasta organizan reuniones familiares.

El funcionario dijo que esa falta de conciencia se verá reflejada en las siguientes semanas que siga el incremento de contagios.

“Nos estamos exponiendo porque creemos, hay mucha gente que no cree, lo vemos en las redes sociales o en los mensajes que nos mandan, algunos son muy ofensivos, que siguen diciendo que ellos no creen que el coronavirus exista pero sí es gente que cree en la moringa seguramente no creen en el coronavirus, ya nosotros estuvimos haciendo mucha difusión, vamos a seguir haciéndola pero quien no lo entienda así, pues hay cosas que ya es imposible estar haciendo”, señaló.

Respecto al aglomeración de personas en las calles, lamentó que mucha gente sigue sin entender la gravedad de la pandemia y continúa en la vía pública en actividades no esenciales.

“Han sido variables los días. Hay ocasiones en que se ve mucho movimiento en las calles. Los días que hemos visto más gente en la calle fue el 30 de abril cuando se vio mucho movimiento en las calles desafortunadamente. Es muy importante que la población en el municipio esté consciente de los riesgos, siguen saliendo a las calles, hay mucha gente sin ninguna precaución, sin uso de cubrebocas. Lo vemos afuera de los bancos, de los tianguis, que se sigue reuniendo mucho la gente sin seguir las indicaciones”, destacó Ortíz.