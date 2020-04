Celayenses siguen sin hacer caso a la cuarentena

Luz Zárate

Celaya.- En sitios públicos como jardines, centros comerciales y bancos la gente no está respetando la sana distancia; pese a los anuncios que se han pegado en los negocios y a que hay policías y cadetes haciendo la recomendación para que se separen metro y medio, la gente hace caso omiso.

Algunos escuchan atentamente y dan un paso atrás (lo equivalente a medio metro) y otros ignoran las recomendaciones y hasta se molestan, otros se defienden diciendo que si se separan de su antecesor les ganarán en la fila del cajero de los bancos.

“Ya será lo que Dios quiera señor, yo me muevo si se mueven los de adelante porque si no me van a ganar mi lugar, hágalos entender a todos”, decía un hombre los policías en el exterior de un banco donde la fila era larga, pero las personas estaban una junto a otra –a menos de 30 centímetros entre cada uno-.

Los elementos platicaron que pasan una y otra vez a hacer la observación, pero más tardan en darles indicaciones y la gente “hace que los escucha y ya se volvieron a juntar”, comentaron.

“Yo sí quiero que se alejen de mí, pero no hacen caso, se juntan todas las personas, uno les dice y ahí siguen, yo me tengo que aguantar porque tengo que sacar dinero del cajero”, señaló Marisela Muñiz.

Frenar ola de contagios

La directora de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria III, Elba Ibarra Valencia, manifestó que es muy importante que las personas acaten las recomendaciones para frenar la ola de contagios.

“El 80% de la población va a presentar síntomas leves; este virus se contagia con mucha rapidez y la sana distancia es importante porque si yo estuviera aportando el virus y no presentando la enfermedad puedo contagiar a las personas a mi alrededor”, dijo.