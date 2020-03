Celayenses se encomienda a la Virgen tras brote de coronavirus

Luz Zárate

Celaya.- Los tianguis y mercados de la ciudad siguen ofertando sus productos a sus clientes, y aunque sí ha habido disminución de personas en estos centros de abasto este sábado se apreció en los diferentes negocios la asistencia de algunas personas.

Correo constató que algunos celayenses acudieron a almorzar y comer a los centros de abastos, mientras decenas de amas de casa realizaron compras y otros visitantes veían por la contingencia sanitaria habían bajado los precios.

Sin embargo todos los comerciantes y vendedores coincidieron en que no dejarán de trabajar y aseguraron que tienen que salir por necesidad, pues su negocio es el sustento de su familia y las de sus trabajadores o compañeros.

“Dicen que se debe disminuir el número de trabajadores que estén aquí, y se entiende que estamos pasando por una situación complicada, pero cada trabajador del mercado es una familia, no podemos decirles ‘no vengas’ si de esto comen”, señaló Mariana Rosales.

Mantienen protocolos

Aunque se niegan a cerrar, los vendedores tienen toda la disponibilidad para seguir los protocolos de salubridad, entre ellos tener gel a la mano para ellos y sus clientes, así como mantener desinfectado constantemente su lugar de trabajo.

Por su parte los clientes también pidieron que no cierren pues es primordial tener abiertos los mercados y tianguis, donde encuentran alimentos, ropa, abarrotes y hasta películas para pasar el tiempo durante esta contingencia.

“Yo vengo aquí al mercado (Cañitos) porque me sale más barato que en el súper; pues sí dicen que no debemos salir pero, ¿qué hacemos si no hay de otra? Si yo no salgo a abastecerme de carne, verduras, arroz, frijoles, tortillas, jabón, cloro, pues mi familia se muere”, comentó la señora Elsa Martínez.