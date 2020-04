Celayense vive pandemia en Lombardía

Daniel Moreno

Celaya.- Desde el epicentro del contagio en Italia, un celayense narró cómo ha vivido más de un mes encerrado en su domicilio con su familia.

El celayense, quién pidió ser identificado como ingeniero Vázquez y entrevistado telefónicamente, relató que en enero pasado llegó a la ciudad de Brescia al norte de Italia, ubicada junto con otras poblaciones como Milán en la región de Lombardía donde más infectados y fallecidos se registran por el coronavirus. Explicó que junto con su esposa e hijos arribaron al aeropuerto de Roma y de allí vía terrestre llegaron a su destino, sin que hasta ese momento existiera una alerta de lo que iba a pasar, manifestó que se incorporó a su nuevo trabajo en una fábrica del ramo automotriz y su familia comenzó el proceso de adaptación, pero para finales de febrero en la escuela de sus hijos les informaron que se suspenderían clases como medida preventiva mientras que al iniciar marzo en su trabajo también pararon actividades.

Cuando el contagio aceleró hubo una restricción oficial de cerrar todos los negocios no esenciales y que los ciudadanos permanecieran en sus domicilios.

Los habitantes ordenadamente han permanecido en sus domicilios, saliendo sólo para comprar comida, medicina y en la calle cualquier policía o militar puede detenerlo y sólo mediante una declaración firmada justificando su salida, se les permite continuar sus actividades.

Si alguien requiere de un médico se aplica un protocolo, llamar al médico y este debe ir al domicilio pues no está permitido ir a un hospital por el riesgo de contagio y para no saturar lo servicios.

En Brescia no ha habido compras de pánico y sí mucho orden de los ciudadanos, “personalmente no ha conocido a alguien que haya muerto o esté contagiado”, dijo el ingeniero. Y reconoce que aunque se vive con temor no se cae en el pánico.