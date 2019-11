Celayense se lleva el bronce en campeonato mundial de Kickboxing

Jorge Luis Ramos Hernández disputó la semifinal en Antalya, Turquía, donde se llevó nuevamente uno de los primeros lugares

Celaya.- El celayense Jorge Luis Ramos Hernández logró medalla de bronce en el World Kickboxing Championship, efectuado en Antalya, Turquía.

“Agradecer primero a Dios y a mi familia, al SIDEC y a Jorge Medina por su apoyo incondicional, y a todos los que creen en mí. Agradezco de corazón a todos. Me quede en bronce. Tenemos que echarle los kilos y empezar a prepararnos desde ya”, expresó Jorge Ramos.

Ramos Hernández quién formó parte de la Selección Nacional venció en la fase de cuartos de final al austriaco Christian Sike Sikora, lo que le permitió avanzar a semifinales. Ya en esta instancia de esta justa internacional, el mexicano peleó ante el húngaro Toth Istvan, donde se adjudicó nuevamente la presea de bronce como lo hizo hace dos años en Budapest, Hungría.

“Una gran pelea contra el húngaro. Di todo y me voy contento, no satisfecho. Agradezco de corazón a todos los que me apoyaron desde México, sigo preparándome para lo que viene. Gracias Celaya, a mi esposa, a mis hijos y familia en general”, añadió.

El seleccionado nacional y Orgullo Celayense participó en la categoría Kick Light, en la división menos de 94 kilogramos, dentro del World Kickboxing Championship.

