Celaya vuelve a registrar malos olores desde el fin de semana

Roberto Lira

Celaya.- Nuevamente se han registrado malos olores en la ciudad, está vez la Dirección de Medio Ambiente recibió reportes de la zona oriente de la ciudad y en el municipio de Cortazar, aun cuando se tienen identificados tres fuentes de los olores en el poniente del municipio.

El director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, señaló que del fin de semana a la fecha se han registrado denuncias sobre malos olores en la ciudad, las cuales han llegado de colonias como Villas del Benavente I y II, que se encuentran lejos de las posibles fuentes de estos olores, así como una denuncia ciudadana del municipio de Cortazar.

“El año pasado a estas alturas del año no había tantos olores como llegó en estos cinco días que tenemos con denuncias de la gente; vamos a estar muy atentos, afortunadamente el convenio que ha firmado la alcaldesa con la titular de la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) es en colaboración de inspección, aunque nosotros no podemos entrar a esas empresas no lo necesitamos, pues el olor es evidente y aunque estés ahí afuera sabes de donde proviene”, comentó.

Asimismo, el funcionario señaló que este es un tema al que se le ha dado seguimiento por parte del municipio en acompañamiento con la PAOT y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), donde ya se tienen identificadas tres empresas como fuentes de los olores, y donde una de estas ya fue multada.

“Son tres empresas que están los expedientes abiertos; nos han informado incluso que alguna de esas tres ya ha sido multada, no son multas pequeñas, y sigue el expediente abierto lo cual nos indica que se puede volver a sancionar o hasta clausurar las empresas en caso de que esto persista”, comentó Peña Maldonado.

LC