Celaya Seguro ha dado resultados: José González

La aplicación del programa ha reducido los delitos y mejorado la confianza de la sociedad aunque algunas zonas que se han invertido se han tenido que presentar nuevamente

Roberto Lira

Celaya.-La aplicación del programa Celaya Seguro sí ha reducido los delitos y mejorado la confianza de la sociedad respecto a la seguridad, asimismo se ha replicado como una estrategia estatal de seguridad, comentó el secretario de Seguridad ciudadana, Juan José González González.

Luego de 13 ediciones de este programa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que se paulatinamente han ido incrementando las metas y los resultados del mismo, iniciando con alrededor de 300 y 400 acciones por edición hasta las 700 que se realizan actualmente.

“No tiene razón de ser el ir a establecernos a un polígono de la ciudad si no llevamos acciones claras que cumplir, si no llegamos a lugares específicos que revisar, si no llevamos, en el caso de policía, objetivos puntuales en la zona gente que está delinquiendo, debemos llevar muy claro y puntual que es lo que va a hacer cada dependencia”, comentó.

De los resultados, el secretario de seguridad comentó que algunas zonas que se han invertido se han tenido que presentar nuevamente debido a la problemática que tiene, tal es el caso del polígono de la central de Abastos.

“La central de abastos se ha trabajado en dos ocasiones por la necesidad que nos ha dado la primera intervención, con esto hemos estado pegándole donde verdaderamente le duele a esa zona, y el sentir de la gente creo que ha sido bueno porque hemos ido interactuando posteriormente, no llegamos intervenimos y nos vamos, la idea es darle una continuidad”, mencionó González González.

Asimismo indicó que se ha regresado a los polos atendidos con este programa para conocer la percepción del presidente de colonos los cuales han mencionado que se logró disminuir el índice delictivo, se contemplaron otros temas, vehículos abandonados que generaban problemas de basura y rapiña; temas que no se habían atendido por parte de fiscalización como lugares de venta de cerveza de manera irregular, entre otros.

“Creo que la percepción del ciudadano es buena y se sienten más satisfechos con la función que viene realizando la secretaría”, dijo.

AL