Celaya: la violencia que nunca se fue

CONTRA RETRATO

Carlos García Villaseñor

Como si no tuviera suficientes frentes abiertos, los casos de acoso sexual dentro de la administración municipal de Silao, así como las denuncias en racimo por violación a menores de edad en preescolares de colonias y comunidades, las aborda en medio de excusas sobre su propia incapacidad.

El alcalde Carlos García Villaseñor esgrimió dos pretextos que pintan de cuerpo entero su convicción para erradicar la violencia de género e infantil, como si su papel se viera justificadamente limitado.

Sostuvo que derivado de los cuatro casos de acoso sexual que se denunciaron al interior de su administración, encontraron que en todo el estado no había un protocolo para seguir este tipo de procesos en base a un reglamento municipal.

Indicó que si bien existen protocolos estatales y federales, en lo municipal no existen. Por ello afirmó que la contraloría municipal no podía ejecutar prácticamente nada si no contaba con un marco como ese.

Por otro lado, admitió desconocer los casos de violación espuria y corrupción de menores, denunciados contra un maestro de música del preescolar ‘Don José Natividad Macías’, quien quedó vinculado a proceso penal y en prisión preventiva mientras se lleva a cabo su proceso.

Según dijo, la intervención del municipio en materia educativa se ve cada vez más limitada, lo que explica a su ver, su casi nula participación en el tema.

Lo que el edil deja de lado, es que en temas de violencia de género e infantil, desde el sentido común hasta las estructuras de prevención, atención y erradicación, son obligatorias para todos los niveles de gobierno.

Excusarse en no tener una versión local, es una justificación indeseada para las víctimas que hoy, siguen esperando justicia y reparación.

