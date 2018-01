En Celaya, hacen fila para pagar el predial

Fallas en bancos y una tradición de hacer el pago en presidencia municipal ocasionan una gran aglomeración

Roberto Lira

Celaya.- A pesar de la ampliación de puntos de cobro del impuesto predial se registraron largas filas en el patio de presidencia municipal, algunos de los contribuyentes denunciaron que en los bancos no se les recibió pagos.

La intención del gobierno municipal de agilizar y acercar el pago del predial a la ciudadanía fue superada por la cultura de las personas que acuden tradicionalmente a pagar su impuesto a palacio municipal, así como por las fallas en el cobro de algunas sucursales bancarias que no recibieron este pago.

Publicidad

Uno de estos casos fue el del señor Fernando Hernández Villafuerte, quien acudió a la sucursal de Banamex, en el primer cuadro de la ciudad sin que le recibieran el pago de predial y del servicio de agua potable.

“Fue al Banamex de la esquina y me dijeron que no les habían dado autorización para que reciban. No reciben allá y aquí mire nada más la cola que está de gente y no hay personal”, dijo.

Asimismo se manifestó molesto por el incremento que tuvo en el servicio de agua potable, ya que el año pasado pagó 696 pesos y para este 2108 le llegó un recibo de mil 148 pesos.

Ante esto, la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez, dijo que el primer día para recibir el pago de este impuesto se tuvo una alta afluencia, sin embargo ha sido menor a la de otros años, en parte por las nuevas opciones de pago que se abrieron para este año, pero es normal que se tengan largas filas en estos días.

“Normalmente el 2 de enero hay muchos jubilados y personas de la tercera edad que desde las siete de la mañana están haciendo la fila afuera de presidencia y quieren pagar oportunamente y ser los primeros en cumplir con esta obligación y se agradece esta conciencia ciudadana, el día de hoy no fue la excepción”, comentó.

Asimismo reconoció que al ser la primera vez que se abrieron puntos de cobro nuevos se tuvieron situaciones imprevistas, mismas que se estuvieron subsanando a lo largo del día.

“El trabajo que se ha desarrollado con las empresas es desde julio, pero el día que arranca el programa siempre hay algunos imprevistos, desde temprano hemos tenido comunicación con los ejecutivos de los bancos y lo que reportan lo ciudadanos lo retroalimentando con ellos y vamos solucionando la problemática”, comentó la tesorera municipal.

Asimismo resaltó que Celaya es de los municipios que tiene un alto descuento en el pago anualizado del impuesto predial, que es del 15 por ciento en enero y el 10 por ciento en febrero, mientras que en otros municipios el descuento en el primer mes es del 10 por ciento y en el segundo baja al 8 por ciento.

Herrera Rodríguez mencionó que el municipio cerró el 2017 con una recaudación total de 279 millones 117 mil 456 pesos, 18 millones 369 mil 575 más con respecto al 2016 que se recaudaron 260 millones 747 mil pesos generando un incremento de un 7 por ciento en esta recaudación.

RC