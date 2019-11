Celaya está lejos de recuperar la paz: Vanessa Sánchez Cordero

La diputada local afirma que la inseguridad que se vive en la localidad obedece a años y años de descuido por parte de las autoridades

Lulú Vázquez

Guanajuato.– El municipio de Celaya está lejos de alcanzar la paz que anhelan los ciudadanos, afirmó la diputada local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, tras el ataque al director de la Policía de ese municipio, José Carlos Ramos Ramos registrado la noche del jueves.

“Vemos en Celaya que la seguridad va de mal en peor, con este ataque nos dejan ver que está lejos de recuperarse la tranquilidad y la seguridad, la paz ahí en Celaya, la anhelada paz; había un espacio en el que no tuvimos muchas noticias de eventos desafortunados en Celaya pero con esto venimos a enterarnos de que está lejos de recuperarse la paz”.

El ataque que sufrió José Carlos Ramos cuando circulaba por la carretera panamericana Celaya-Cortazar a la altura de la Segunda Fracción de Crespo por un comando armando dejó como saldo un escolta fallecido y otro lesionado de gravedad.

La legisladora manifestó que pese a que ha habido colaboración en ese municipio entre el estado y la alcaldesa Elvira Paniagua, la inseguridad que se vive en la localidad obedece a años y años de descuido por parte de las autoridades.

“Es una combinación de factores desafortunada y los ciudadanos de Celaya la están padeciendo, desgraciadamente sabemos que no hay varitas mágicas, no hay soluciones inmediatas en el tema de seguridad, los ciudadanos de Celaya merecen y están ya exigiendo que haya cambios radicales, que a ellos les regresen esta seguridad pero no puede ser inmediato (…) vemos que si hay esta coordinación el elemento que falleció era de las Fuerzas del Estado pero años y años de descuido no pueden ser cambiados de la noche a la mañana”, opinó.

RC

Comentarios

Comentarios