Daniel Moreno

Celaya.- El descuento por pronto pago del agua al JUMAPA resulta un engaño, según han denunciado en redes sociales vecinos del municipio de Celaya, pues coinciden en que a pesar de pagar por adelantado, al llegar noviembre y diciembre regularmente les llega un recibo donde se indica gasto excedente.

Un video caricaturizado que circula en redes sociales explica este engaño, donde personal de JUMAPA hace un cálculo de cuantos metros gasta determinado domicilio y por lo tanto cuanto debe pagar al año cada cliente del organismo, y así con un caso hipotético se explica que, si por ejemplo en un casa se gastan 5 metros cúbicos mensuales y estos cuestan 100 pesos, el cálculo de JUMAPA es que esa persona deberá pagar 1 mil 200 pesos al año, pero si paga en enero se le hace un descuento de 15 por ciento para que pague solo 1 mil 020 pesos y así gaste esos 60 metros cúbicos al año.

Lee también: Dejan en tinieblas a la Glorieta “Batallas de Celaya”; se roban las lámparas

No obstante el engaño es que al terminar octubre, JUMAPA registra el consumo de 50 metros cúbicos y hasta allí considera cubierta la cuenta con los 1 mil 020 pesos pagados al inicio del año, por lo que los dos meses que restan los cobrará en 100 pesos cada uno, y al final el usuario deberá pagar lo que se calculó al inicio del año pero sin descuento.

Otro usuario indico que una alternativa es pagar mes por mes sabiendo que podrá haber variaciones de consumo, y con ello el costo del recibo será más caro o más barato, sin embargo sostuvo que al ir a contratar a las oficina el servicio para un casa deshabitada que anteriormente ya tenía medidor instalado, los de la Junta hicieron todo lo posible por negarle el pago en esta modalidad, y ante muchas trabas opto por mejor cancelar de manera temporal el suministro, lo que a propósito también tuvo un costo y le indicaron que no le podían retirar el medidor, esto para poder verificar que no fuera a robarse el agua y que si por alguna razón el medidor marcaba consumo, esto es que si algún vecino estuviera robando agua aunque este en vía publica, el deberá hacerse responsable del gasto.

Te puede interesar: Poco a poco, comienzan a llenar con agua el estanque del Xochipilli de Celaya

Por su parte, otro ciudadano explico que en su caso personal, el año 2021 no se acabó el gasto calculado y para este 2022 JUMAPA se lo bonifico en su recibo, señalo no le regresaron dinero sino que le dieron un espectro mas amplio de gasto con los metros cúbicos no usados, pero eso fue apenas esta año y no ocurría en años anteriores.

JRP