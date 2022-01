Roberto Lira

Celaya.- Fueron más de 422 incendios los atendidos por la dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya durante el mes de diciembre. Destacan 345 quemas de pastizales realizadas durante el último mes del 2022, es decir, hasta el 81.75%.

El director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Marco Antonio Villa Corral, informó que en total se registraron 422 incendios en diciembre, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo Cantidad Pastizales 345 Casa habitación 37 Comercios, locales o bodegas 11 Basureros 9 Rastrojo o llantas 20

“La mayor incidencia de los incendios de pastizal los tuvimos en la zona de las colonias Santa Teresa, Paraíso, Pelavacas y Cuauhtémoc; adicional a los Ejes Juan Pablo y Clouthier que se dio un índice considerable de incendios de pastizal”, comentó.

Detalló que los días con mayor número de incendios atendidos en diciembre fueron el 24 de diciembre con 36 siniestros, y el 31 del mismo mes, con 34, principalmente debido al encendido de fogatas y quema de pirotecnia durante Noche Buena y festejos de fin de año.

No obstante, resaltó que no se aplicaron multas al no dar con los responsables en ninguno de los 70 casos.

En total, durante todo el 2021 la Dirección de Protección Civil atendió dos mil 154 incendios.

