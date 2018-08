Ceden Los Tigres a Kolodziejczak al Saint-Etienne francés

El defensa del equipo de Monterrrey de 26 años jugará un año el club galo donde espera escribir una nueva página de la historia con un equipo que cuenta con el apoyo de un público extraordinario

AFP

Lyon. – El defensa Timothée Kolodziejczak jugará un año cedido por los Tigres de Monterrey mexicanos en el AS Saint-Etienne francés, un préstamo con opción de compra, anunció este miércoles el club galo en su web. Después de debutar en el Racing Club de Lens, el jugador de 26 años pasó por el Olympique de Lyon, el OGC Niza y el Sevilla, donde se adjudicó dos veces la Europa League, en 2015 y 2016.

“Reforzar la defensa era una necesidad (…) Ya ha jugado en tres de los cincos grandes campeonatos europeos: la Ligue 1, la Liga y la Bundesliga. También ha ganado dos veces la Europa League. Su experiencia será importante porque nuestro objetivo es constituir un grupo equilibrado entre jugadores expertos y jóvenes formados en el club”, comentó el director general del club, Frédéric Paquet, citado en el comunicado.

“Espero escribir una nueva página de la historia con un equipo que cuenta con el apoyo de un público extraordinario”, declaró por su parte el jugador en rueda de prensa.

“En México, no jugaba, el entrenador no me daba confianza y era difícil encontrar el ritmo, pero esta experiencia ha forjado mi carácter”, continuó Kolodzieczak, quien se declara “preparado” para alcanzar la meta de “volver a ser el Kolo de antes”.

Este fichaje se suma al del atacante tunecino Wahbi Khazri.

AL