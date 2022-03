Cecilia Pöhls denunció la falta de información relacionada a las denuncias ciudadanas que se realizan contra policías

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Contraloría Municipal de Guanajuato Capital son poco transparentes y esconden la información relacionada a las denuncias ciudadanas que se realizan contra policías y otros elementos, señaló la regidora Cecilia Pöhls.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento en Guanajuato Capital, Cecilia Pöhls, señaló que es preocupante que no se comparta la información.

Enfatizó en que se deben de crear protocolos de actuación para evitar abusos y otros incidentes.

“No, no me han informado al respecto, tengo que decirlo. Cuando ha habido situaciones complejas sí me han avisado y hemos hablado. Yo he hablado en muchas ocasiones con el secretario de Seguridad y está en toda la disposición. Él endrá la próxima semana para informar”.

Cecilia Pöhls afirmó que se invitó a Samuel Ugalde, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para asistir a la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos e informar el número de denuncias y el procedimiento que se lleva.

Urge capacitación

Afirmó que se está trabajando para dar capacitación en derechos humanos a todos los funcionarios del gobierno municipal.

“Llevaremos a cabo capacitaciones de derechos humanos en todas las áreas. Si bien en algunos de los casos se puede mencionar que ha habido algunas violaciones, tenemos que seguirlas a un protocolo. Tenemos que actuar en consecuencia”.

Cecilia Pöhls declaró que es necesario que se tomen medidas para evitar que se repitan malas actuaciones en especial de los elementos de seguridad pública.

Señaló que se deben crear nuevas políticas públicas.

“Cuándo un municipio acepta las recomendaciones de derechos humanos no basta con decir que se aceptan, tenemos que actuar en consecuencia y pedir que se revisen los protocolos de actuación. Es importantisimo tener protocolos de actuación en todas las áreas”.