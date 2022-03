Son tres profesores señalados de acoso, que desde el CEB 8/3 en León dejarán de dar clases a partir de hoy

Jazmín Castro

León.- Tres profesores del Centro de Estudios de Bachillerato 8/3 fueron separados de sus funciones como docentes por ser señalados como presuntos acosadores.

Al menos 4 alumnas acudieron a la dirección de la institución y denunciaron a Juan Pablo N., Juan Antonio N., y Juan Alberto N., como presuntos responsables de algún tipo de acoso.

Mientras que a través de redes sociales estudiantes hicieron un llamado para el 14 de marzo donde pretenden pegar carteles en los salones buscando un freno al acoso y hostigamiento, así como a la violencia de género.

A unos días de haberse conmemorando el Día Internacional de la Mujer estas alumnas decidieron alzar la voz.

Por otro lado, el director de la institución educativa Rafael Campos conformó que existen 4 denuncias y expresó que ya están en investigación, además de que separo a los profesores de su cargo para que no tengan contacto por ningún medio con las quejosas.

Aunque se dijo sorprendido por estos hechos enfatizó que no serán tolerantes con este tipo de casos ni con ninguno que viole los derechos de los estudiantes.

El director no entró en detalles sobre el contenido de las denuncias pues aseguró que siguen su curso y posiblemente lleven mas de dos meses por lo que será imparcial y lo que determinen las autoridades educativas.

Mientras tanto, los jóvenes estudiantes reconocieron que en algún momento fueron testigos de algún tipo de acoso, “es que hay maestros (sin indicar quién) que se acercan de más a las alumnas, se pegan a ellas y luego para todo las buscan y esp incomoda a mis compañeras, explicó un joven estudiante.

Aunque siguen investigando para determinar los alcances de estos hechos las alumnas siguen manifestando su molestia por sentirse violentadas.