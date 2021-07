Cuca Domínguez

Salamanca.- Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCE), dijo que sería catastrófico que las empresas volvieran a detener sus operaciones por la tercera ola de Covid-19 porque muchas no soportarían esta situación y tendrían que cerrar de manera definitiva, por lo que dijo espera que se haga al respecto.

“El diputado federal, Justino Arriaga Rojas, debiera estar promoviendo incentivos fiscales o mínimo que informe que ha hecho en estos primeros 3 años de diputado”, cuestionó.

El líder empresarial destacó que éste es un panorama muy incierto ante la llegada de una nueva cepa de este virus y, aunque afortunadamente hay un sector vulnerable vacunado, este virus sigue afectando a la población, sobre todo la de menos de 40 que en este momento es la más altamente productiva.

Gómez García destacó que desde la aparición del virus no se ha tenido una recuperación franca, apenas se llega al sostenimiento de los sectores, por ello dijo se requiere del apoyo de los 3 niveles de gobierno ya que, de volver a tener que parar las empresas, puede que algunas ya no puedan reabrir.

“Tal vez no condonación de impuestos, porque como no tenemos trabajo, no facturamos, pero puede haber algunos otros incentivos, que bien podría gestionar o tramitar los diputados federales, como el caso del legislador del distrito 8. Esperamos que ahora sí el diputado federal se ponga a trabajar, que dé resultados, que entregue cuentas claras de la actividad legislativa, porque queremos saber que se ha hecho en el tema de seguridad y sobre todo en el económico, no queremos que solo vaya a calentar la silla, como ha pasado en estos 3 años”, precisó Raymundo Gómez criticando el nulo apoyo que han recibido.

Además, comentó que se puede seguir gestionando para que lleguen las inversiones a la ciudad.

