Cautiva Napoleón en maravilloso concierto

El reconocido cantante dio todo un espectáculo como parte de la apertura de la Feria de Navidad en Celaya, en donde cautivó a los ciudadanos con su característica voz

Luz Zárate

Celaya.- El ‘Poeta de la Canción’, José María Napoleón estuvo en Celaya presentando un magno concierto que congregó a más de 8 mil celayenses en la Calzada Independencia.

Con la presentación de Napoleón, dio inicio la serie de conciertos de la Feria de Navidad 2019 y fue en Celaya donde el canta autor le agradeció a la vida todo lo que ha recibido y los 50 años de carrera. También anunció su retiro y su ánimo de escribir un libro y canciones para otros artistas.

Entusiasmado contó ante los medios de comunicación y minutos después ante el público, que en Celaya escribió varias canciones y fue Radio Juventud donde le abrieron las puertas como cantautor.

La presentación del Poeta de la Canción trajo un buen ánimo a los celayenses y fue desde el centro de la ciudad donde Napoleón envió un mensaje de paz y ánimo, luego de los hechos de violencia vivida recientemente.

“Siento que la violencia, la palabra conlleva muchas cosas, no mucha razones o ninguna, es un acto que no debería de existir en los seres humanos, creo que todos merecemos respeto sobre todo la mujer que se ha visto atacada, minimizada, menospreciada… Antes de apretar un gatillo aprieten un gatillo pero de los que se acarician, un gatito, yo no estoy en contra de nada en la vida pero sí me da tristeza la violencia, lo que pasa en muchos países.

“Yo les invito a nuestros amigos a los que nos vean, que piensen un poquito o un mucho en Dios, de dónde agarramos, de nuestra familia, cómo yo voy a hacer algo en contra de alguien si no me gustaría que lo hicieran en contra de mi familia o de mis hijos. Caminar en esta vida sencillamente, yo no soy quien para decir nada, lo que sí sé es que en la vida estamos todos de paso y que más temprano o más tarde todos nos marchamos y entre más limpios vayamos a la presencia de Dios algún día, a nuestro descanso, tenemos que ir limpios en nuestra conciencia. Antes de que provoquemos algo, pensémoslo y amemos la vida”, exhortó.

El concierto lo abrió con la canción ‘Ella se llamaba Martha’ y le siguieron otros éxitos como ‘Amor de puerta adentro’, ‘Atrévete’, ‘Amiga Mía’, ‘Quisiera’, ‘Amiga Mía’, ‘Sin tu amor’, ‘Lo que no fue no será’, entre otras para también interpretar un par de canciones con su hijo José María y cerrar con la tan esperada melodía ‘Vive’ y que corearon las miles de gargantas congregados en el centro.

“Gracias Celaya por dejar que estemos aquí, gracias Celaya por todo lo que me diste”, dijo al tiempo de recordar cuando visitaba Celaya y escribía desde esta ciudad.

“Celaya vivirá siempre en mi corazón por muchas razones, por mis amigos, por la familia Olivares y el apoyo que me dieron en Radio Juventud”.

En entrevista y cuestionado sobre el mensaje que le deja a los celayenses y los habitantes de la región que viven en un ambiente de inseguridad y violencia, dijo que los que actúan mal deberían pensar si eso que hacen les gustaría que les hicieran a su familia e invitó a todos a vivir una vida de rectitud y fomentar los valores.

Dijo que decir por favor y gracias son palabras esenciales para propiciar un ambiente de respeto y paz, así como actuar con humildad.

El concierto presentado en Celaya es el penúltimo de este 2019 y previo a su ‘Gira del Adiós’ tras anunciar su retiro después de 50 años de carrera.

Napoleón, sumamente conmovido platicó que hace años no imaginó llegar a 50 años de carrera y mencionó que ha transitado por un camino sencillo y ha tenido la fortuna de lograr sus anhelos.

El año que entra realizará su gira de despedida por sus 50 años de carrera, y en este 2019 sólo le falta un concierto en Morelos y en febrero inicia su gira de despedida en Estados Unidos con 32 conciertos y uno en la feria de León.

Dijo que una vez que se retire se dedicará a escribir un libro.

Dijo que se dedicará a escribir canciones para otros cantantes y ya prepara una para Alejandro Fernández, la cual le entregará con arreglos de mariachi.

