Cautiva Julio con sus diseños de aerógrafo

Julio Villegas recorre la República Mexicana con mochila en mano, donde carga su equipo de arte; seis años atrás abandonó las drogas y hoy aconseja a las personas que viven la misma situación

Karla Silva

Silao.- ‘Alma libre’ y artista urbano, es como se define Julio Villegas quien, con aerógrafo en mano, plasma desde un dios azteca hasta los personajes caricaturescos favoritos de los niños.

Muy joven dejó su natal Ciudad de México y desde hace cinco años, se dedica a esta labor.

“Se trabaja con la idea del cliente, se puede personalizar la playera; a veces también saco mis diseños pero, las ideas más originales no se venden tanto, no son tan comerciales”, comentó feliz de hacer lo que más le gusta. Por ello opta por satisfacer al consumidor.

Hace algunos días llegó a Silao con mochila en mano, donde guarda su creatividad y sus herramientas de trabajo. En ese tiempo ha viajado por varias entidades de la República Mexicana y ahora fue recibido por la tierra de Cristo Rey.

Nada fácil

La aerografía no es labor difícil, al menos para Julio. “A mí se me fue dando bien natural, porque siempre me he dedicado al grafiti desde los 12 años (…) cuando empiezo a trabajar el aerógrafo es más o menos de la misma línea, ‘spray’, no se me hizo tan difícil, pero sí es pura práctica, ingenio y talento”, dice.

Su gusto por este arte es una mezcla entre necesidad económica y pasión, pues todos debemos trabajar para sobrevivir. Siempre ha laborado en la calle y es ahí donde reconoce, se puede vender de todo; en miles de playeras ha plasmado su talento.

