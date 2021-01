Cecilia Cornejo

Cortazar.- La remodelación del Puente Colgante ha causado mucha polémica entre los cortazarenses quienes han expresado que solo están destruyendo el monumento histórico que caracteriza a esta cabecera, situación a la que el alcalde Ariel Corona Rodríguez respondió que dicha restauración era necesaria para evitar que en algunos años se derrumbara.

Desde que se dio a conocer la rehabilitación de este monumento, los ciudadanos han manifestado su molestia argumentando que lo “tumbaron” todo y dejará de ser la estructura original.

En una de las publicaciones de los cortazarenses expresan lo siguiente: “Ya alguien lo reportó al INAH, pero la autoridad no dice nada, de menos que nos digan en cuanto lo van a vender por kilo, no puede ser que no levanten la voz y hayan dejado que lo quitarán por completo, es como si quitarán la Bola del Agua en Celaya, o en la Ciudad de México quitarán el Ángel, o la Diana Cazadora, en fin ojalá pronto den una explicación y no se roben la estructura y todo el conjunto de cableado, piso etc… “

Ante estas publicaciones el mandatario declaró que la restauración del Puente Colgante, la cual inicio a finales de diciembre, fue necesaria para preservar el monumento histórico y evitar que en algunos años se derrumbara por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, pues ya mostraba serios daños estructurales.

Este proyecto tenía dos años trabajándose por lo que está avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del Estado (SICOM) por lo que los cortazarenses pueden tener la certeza de que este monumento histórico regresara a su lugar para seguir siendo un símbolo que represente al municipio.

“Es una obra que ya era justo para la historia de Cortazar, es un puente que va cumplir 100 años que es el único puente en su tipo en el Estado y que es monumento histórico y patrimonio de los cortazarenses, era un puente que ya tenía un daño estructural importante, pero iba a tener a tener a final de cuentas una caída”, manifestó el edil.

Es por ello que ante los malos comentarios que se han hecho a raíz de esta remodelación el alcalde pidió a la población a no dejarse llevar por comentarios en redes sociales, sobre todo de perfiles falsos que solo buscan desinformar a la ciudadanía y politizar una obra importante para el municipio.

Aclaró que el recurso invertido en esta obra de restauración es totalmente de Gobierno del Estado y está etiquetado para monumentos históricos, por lo que no se puede invertir en otro rubro y de haberse rechazado este recurso, hubiera sido transferido para trabajar en algún otro monumento histórico de otro municipio.

