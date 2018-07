Causa polémica cierre de museo Alfredo Dugés

Niegan despidos de personal y desmantelación del inmueble, el encargado del recinto asegura que sólo se trato de una reestructuración

Lourdes Vázquez / Catalina Reyes

Guanajuato.- A partir de esta semana, el museo Alfredo Dugés de la Universidad de Guanajuato (UG) reabrió sus puertas al público en general, en virtud de que a partir de marzo pasado se llevó a cabo una reestructura que implicó el cierre total del recinto por no más de una semana y después el acceso sólo para grupos agendados, informó Mauro Napsuciale Mendívil, director de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la UG.

Correo constató que la puerta principal que todos conocían como el acceso al museo sí está cerrada, sin embargo la entrada al sitio se encuentra hacia la izquierda entrando por el vestíbulo con dirección al elevador la cual sí está abierta, no obstante no hay ningún letrero que indique esto, lo que genera confusión en los visitantes.

Lo que sí se cerró fue el espacio que se utilizaba para los talleres infantiles justo a un costado del museo, pues a decir de Napsuciale Mendívil, no se estaba dando la imagen deseada para la UG, por lo que esa sala – la cual sí está vacía, sólo con algunos materiales- será adecuada como un espacio de exposiciones temporales ya sea del museo o de la propia UG.

Manifestó que casi el 75% de la afluencia son visitas programadas de escuelas, y que desde marzo a la fecha se tuvo la visita de alrededor de mil 300 personas pero a través de este esquema.

La reestructura

El director de Apoyo a la Investigación y al Posgrado señaló que este proceso de reestructura se dio en primer lugar en los espacios externos, pues el polvo que se genera puede dañar las colecciones, por lo que durante cinco días se cerraron y se sellaron todas las entradas del museo a fin de preservar las piezas.

“Esta fue la razón por la que se dio este cierre y es parte de un programa más amplio de la adecuación de los espacios para trabajar mejor todos los temas del museo, especialmente vieron a un lado del museo está la sala de exposiciones temporales, esta sala estaba siendo usada anteriormente para los talleres con niños que es una actividad que tiene mucho impacto aquí en Guanajuato, pero desafortunadamente un taller tiene una imagen que produce una actividad que no necesariamente es la más adecuada para la institución”.

Por ello estos talleres que forman parte del programa Comunicación de la Ciencia se trasladará a otro sitio, del cual no dio detalles, agregó que “vamos a dejar la sala temporal de exposiciones más o menos como está la sala de enfrente, la Hermenegildo Bustos, para exposiciones temporales del museo y de la universidad”.

Se reubicó al personal

Por otra parte, Mauro Napsuciale negó que se hayan registrado despidos, no obstante aceptó que sí hubo reubicación de personal a otras áreas pues dijo que lo que se busca es la profesionalización en el museo para abordar la principal misión del mismo que es la preservación del legado de Alfredo Dugés.

Adelantó que se está trabajando en la profesionalización que tiene que ver con la sistematización de la preservación de las colecciones, para que en un futuro corto además de contar con la exposición museística, también se pueda tener la descripción de las piezas, audios y videos que ayuden al visitante a apreciar mejor la colección.

Por lo que también negó que se estén eliminando objetos de la colección; lo que sí se sacó del museo dijo, fueron los materiales de los talleres infantiles que no tenían un espacio específico y fueron donados al municipio de Guanajuato “lo único que se ha sacado es esencialmente esto que ya no sirve para los propósitos, nos va a servir después pero en otros espacios y la otra parte es el sacar todos los bienes aunque es el mobiliario que ya no tiene funcionalidad, sillas rotas o escritorios que ya no están en condiciones, eso se hizo a través de un inventario con Bienes Patrimoniales, junto con el archivo muerto que fue transferido a la unidad de archivos”.

PROMUEVEN FIRMA DE PETICIÓN Ante la incertidumbre que generó el cierre del recinto, un grupo de profesores de la UG están promoviendo la recolección de firmas en la página Change.org para pedirle a Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de esa institución, que se reabra el museo, el cual dicen que está cerrado desde febrero pasado y que además aseguran, se está desmantelando. Hasta ayer a las 2:50 de la tarde la petición, lleva 2 mil 793 firmas y necesitan conseguir 5 mil. “(…) resulta alarmante la actual situación del museo, que ha permanecido cerrado desde febrero de 2018 sin ninguna explicación oficial. El personal del museo ha sido reubicado o ha renunciado, se ha regalado gran parte del inmobiliario, y el futuro de la colección permanece incierto. No parece haber planes para reabrir el museo al público; todo lo contrario, se ha citado al director de Investigación, el doctor Mauro Napsuciale Mendívil, diciendo que ‘no tiene caso mantener un museo que no tiene trascendencia, ni siquiera estatal’. “Consideramos que semejante declaración resultaría absurda e indignante, especialmente proviniendo del hombre a cargo del museo, y que el cierre del mismo supondría no solamente el abandono y consecuente degradación y pérdida de una de las colecciones científicas más importantes a nivel nacional, sino también una pérdida cultural enorme para Guanajuato”, exponen en su petición. Por lo que solicitan a Guerrero Agripino que respete y proteja el legado del zoólogo Alfredo Dugés y de los investigadores que dedicaron su vida a preservarlo y aumentarlo.

