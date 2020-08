Causa molestia en ciudadanos la falta de expedición de licencias de conducir

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La falta de expedición de licencias de conducir por primera vez, ha causado molestia entre los ciudadanos, quienes esperaban que se reanudara esta actividad dentro del semáforo naranja de la pandemia, sin embargo a decir de autoridades municipales se retomará este trámite hasta que las autoridades de salud lo permitan.

Ciudadanos que requieren de tramitar una licencia nueva de conducir señalaron que no han podido hacerlo en las oficinas de tránsito y transporte del municipio debido a que este proceso sigue suspendido, por lo que piden que se busque una manera de retomarlo tomando en cuenta las medidas sanitarias, ya que algunos de ellos la requieren para ser contratados en alguna empresa, “es uno de los requisitos que me piden en un empleo en el cual espero me contraten, porque también está difícil encontrar trabajo, por eso deberían de hacer el trámite porque muchos lo necesitamos”.

Al respecto la administración municipal dio a conocer que debido a la contingencia de salud sanitaria y en apego a lo establecido por la Secretaría de Salud Pública, la Dirección General de Movilidad, Transporte y Vialidad suspendió el pasado 24 de marzo expedición, reposición y duplicado de licencias de conducir y a partir del mes de junio se retomó únicamente el servicio de renovación y reposición, con cita previa y atención reservada a 12 solicitudes diarias para evitar una concentración mayor de personas y prevenir contagios de Coronavirus, “ las atenciones se sanitizan las instalaciones y el equipo de cómputo entre la atención de un usuario a otro”

Se destacó que la jefatura de Expedición de Licencias retomará los trámites presenciales hasta que el semáforo estatal lo permita, debido a que la expedición de nuevas licencias conlleva un examen teórico mediante un simulador de software en las oficinas y una prueba práctica de manera presencial con un vehículo en las instalaciones.

Mientras tanto, el horario de atención se mantiene de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, previa cita a través de la plataforma digital www.salamanca.gob.mx/licencias, a la que es indispensable acudir con la documentación requerida completa para evitar contratiempos, con cubrebocas obligatorio y respetando las medidas sanitarias.