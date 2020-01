Causa indignación video en el que elefante grita de dolor mientras lo golpean en un templo

Muchas personas a través de las redes se han unido para poder rescatar a este paquidermo con el fin de hacer que tenga una nueva oportunidad con los de su especie fuera de estos maltratos

India.- El video de un elefante que gime mientras lo maltratan dentro de un templo budista está causando indignación en las redes, en donde hay personas que piden rescatarlo.

Los activistas comenzaron una campaña para sacar a Myan Prince de Sri Lanka, el sitio en el que sufre constantes abusos. Así podemos ver cómo el cuidador le pega con un palo a este animal que está recostado en una piscina muy sucia.

Este gran paquidermo se encuentra tan derrotado que no hace nada sino que se limita a quejarse por el tremendo suplicio por el que pasa. Este mismo hombre ha aparecido en una imagen en la que está arriba de esta creatura con el fin de burlarse de los activistas.

Más de 120.000 personas ya han suscrito la solicitud para llevarse de ahí lo más pronto posible a Myan, esperemos que esto salga bien y pueda vivir una nueva segunda oportunidad.

#SriLanka Shocking footage has emerged showing an elephant crying out in pain as he is whipped at a Buddhist temple. The 15-year-old male elephant, who is called Myan Prince, is filmed lying helplessly on its side in a murky pool as his keeper beats him with sharp sticks. pic.twitter.com/vbYcoJTzPs

— Warriors4Wildlife_SA™🌐Ⓥ🐾 (@AleZ2016) January 15, 2020