Causa disputa iniciativa del PVEM

La iniciativa se trata de desalentar el uso de popotes, aunque también señalaron que se deben incluir las bolsas de plástico, pues se pueden eliminar

Catalina Reyes

Guanajuato.- En la discusión de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso sobre la iniciativa del PVEM de desalentar el uso de popotes en restaurantes, hubo posturas encontradas.

El diputado del PRI Jorge de la Cruz Nieto habló a favor de la iniciativa y señaló que también se deben incluir las bolsas de plástico, pues se pueden eliminar y utilizar de tela u otros materiales.

Por lo que propuso agregar un artículo a la iniciativa del PVEM que diera facultades del gobierno del estado y de los Ayuntamientos para: colaborar con el Instituto de Ecología del Estado a fin de fomentar acciones destinadas a incentivar a las unidades económicas a evitar proporcionar a los consumidores cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para el acarreo de productos ya sea de forma gratuita u onerosa”.

Pero Alfredo Méndez, asesor de los diputados del PAN, no estuvo de acuerdo porque dijo que no debe quedar en ley sino en una política pública, tal vez en un exhorto y porque argumentó que quedarían fuera muchos otros artículos plásticos que también contaminan, como las baterías.

Jorge de la Cruz replicó: “No consideramos atinados los comentarios de Alfredo. Ponerlo en ley lo que hace es mandar un claro mensaje a las empresas de las alternativas que van a tener que buscar próximamente”.

Francisco Rocha, asesor de los diputados del PVEM, dijo que lo que proponían es que se realicen acciones para no fomentar el uso de popotes, salvo que el cliente los pida, no como prohibición para no interferir en el desarrollo de las empresas y sin atentar contra los empleos que generan.

Alfredo Méndez comentó que sí estaba de acuerdo con la propuesta, pero era mejor elaborar una redacción que abarcara más artículos, como las baterías, que son muy contaminantes.

Al final de la mesa se acordó realizar una segunda en donde todos los diputados y asesores lleguen con propuestas de qué otros artículos contaminantes se incluirán para desalentar su uso.

APRUEBAN EXHORTO Plinio Martínez Tafoya, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, señaló un pequeño error en la iniciativa de la diputada del PVEM, Susana Gómez Revilla Rosas, para exhortar a los Ayuntamientos a aumentar la verificación vehicular, ya que según cifras del Instituto Estatal de Ecología hasta abril, faltaba de verificar el 70% del parque vehicular registrado en el estado. Martínez aclaró que la verificación le toca al estado, que es el que otorga los permisos para los centros dedicados a eso. Pese al señalamiento se aprobó el exhorto y otro para que se refuerce la protección de las 23 ANP del estado.

RC