Causa desconcierto visita de ‘Tony Stark’ a Guanajuato

El gobierno de la capital aprovechó la personificación del actor Eduardo Mosqueda para publicar algunas imágenes y engrandecer el trabajo de los policías municipales

Redacción

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana provocó sentimientos encontrados luego de publicar unas imágenes en las redes sociales en las que se ve a Eduardo Mosqueda, personificador de ‘Tony Stark’, gracias al parecido que el mexicano guarda con el actor Robert Downey.

Mientras algunos ciudadanos encontraron la ‘puntada’ agradable, otros tantos criticaron la idea de hacer ese tipo de bromas pues asegura que la ciudad está lejos de ser segura.

“Sin capa ni superpoderes, los policías son las y los verdaderos superhéroes porque arriesgan su vida por #Guanajuato y hoy se les reconoce. #SomosCapital”, decía el mensaje que acompañaba las fotografías, sin que se aclarara que se trataba de un imitador de Ironman, personaje de la serie fílmica Avengers, basada en las historietas de la empresa norteamericana Marvel.

Durante un sondeo realizado en las calles de la ciudad, se mostraron las imágenes publicadas esta mañana a varias personas, en las que se ve al alcalde Alejandro Navarro y al Secretario de Seguridad, Samuel Ugalde, desayunando acompañados del “histrión” en las instalaciones de la SSC, y pasando lista los elementos que cubren el día.

Las reacciones fueron diversas, sin embargo, para la mayoría de los entrevistados, como sucedió en las redes sociales, criticaron que la seguridad se tome a la ligera.

“Wow los policías se deben sentir súper apoyados y ahora motivados con sus proyectos, que buena política laboral”, publicó en uno de los comentarios una persona identificada como José Luis Fonseca Rosales.

“Cobrando por pasearse caminando por el centro histórico o en patrullas por la ciudad. Si ven que se está cometiendo un delito, se ponen a grabar con sus celulares. Jajajaja Héroes sin capa! Que buen chiste”, opinó Jimena Rubio.

Para Martha A Roa Araiiza, “este alcalde no rebuzna porque no se sabe la tonada. Ojalá le mejore el salario y las condiciones laborales, no nada más haga sus eventos para darle publicidad a su gobierno fallido”.

Más tarde, a través de las cuentas del Gobierno municipal se aclaró la contratación del actor. “Gracias al actor Eduardo Mosqueda quien está hoy en #Guanajuato para trabajar en actividades en favor de la niñez guanajuatense con el DIF municipal y de motivación con las y los trabajadores del Gobierno Municipal”.

Sin capa ni superpoderes, los policías son las y los verdaderos superhéroes porque arriesgan su vida por #Guanajuato y hoy se les reconoce.#SomosCapital Publicado por Gobierno Municipal Guanajuato en Viernes, 22 de noviembre de 2019

Gracias al actor Eduardo Mosqueda quien está hoy en #Guanajuato para trabajar en actividades en favor de la niñez… Publicado por Gobierno Municipal Guanajuato en Viernes, 22 de noviembre de 2019

RC

Comentarios

Comentarios