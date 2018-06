Causa controversiaobra de gasolinera

Regidora dice que ya se comenzó construcción; alcalde dice que el asunto ni se ha tratado

Brenda Laguna

Cortazar.- Mientras algunos regidores se opusieron a la construcción de una gasolinera cerca de una escuela, el alcalde minimiza el asunto.

“No todavía no se ha construido nada, todavía está eso en Desarrollo Urbano en factibilidad, todavía falta mucho, pero no se ha visto, es un proyecto, todavía no hay nada, hay que ver las escuelas, amortiguamiento, ni se ha visto en Ayuntamiento”

Javier Díaz, Alcalde interino