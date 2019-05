Cateo realizado en el Carrizo deja cuatro detenidos y un inmueble asegurado

Hasta el momento autoridades municipales no han fijado una postura oficial, extraoficialmente se dice los detenidos están vinculados a la venta de droga

Redacción

Guanajuato.- Por lo menos cuatro hombres fueron asegurados durante un operativo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el que catearon y aseguraron una vivienda ubicada en la calle Cedro del barrio en el Carrizo, en donde se encontraban las personas que fueron detenidas y que al parecer están relacionadas con la venta de droga.

El cate de la vivienda se realizó la madrugada de este viernes, como a las 4:00 horas, cuando el comando de la Fiscalía arribó al lugar y con el uso de la fuerza rompieron chapas y abrieron las puertas para acceder al inmueble.

En el lugar, sobre las puertas de acceso a la casa, se observan los sellos que la Fiscalía estatal colocó para que nadie pueda entrar a la vivienda, la cual se mantiene vigilada por elementos de la policía preventiva, quien al parecer tienen la orden de no abandonar el lugar.

Se buscó al Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, en sus oficinas ubicadas al sur de la Ciudad para obtener detalles sobre este aseguramiento pero no se encontraba, además se intentó contactarlo vía telefónica pero no contestó, por lo que no hay una versión oficial de gobierno municipal, sobre este hecho que alertó y generó miedo entre los vecinos del Carrizo, quienes prefirieron guardar silencio y no hacer ninguna declaración sobre el asunto.

Otro cateo y una mujer asegurada

Trascendió que por la misma zona, la madrugada del sábado 25 de mayo elementos de la Fiscalía General de Republica catearon otra vivienda en donde aseguraron a una mujer, de quien se desconoce identidad, pero que fue arrestada al parecer por estar vinculada con acciones relacionadas al narcomenudeo y se presume que pidiera ser del mismo grupo de los hombres que fueron asegurados esta madrugada.

De acuerdo a testimonio de algunos vecinos del Carrizo, los sellos de seguridad que las autoridades Federales colocaron en la vivienda, ya fueron rotos y aseguran que han estado entrando y saliendo varias personas a las que dijeron no conocer.

RC