Catalanes dicen “sí” a la independencia en un referéndum lleno de violencia

España desconoce la consulta, a pesar de que el 90% de la población desea independizarse

BARCELONA, Esp.- El “Sí” a la independencia ganó hoy en el referéndum de Cataluña con un total de dos millones 20 mil 144 votos (90.09 por ciento), pero el gobierno español niega la validez de la consulta.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull, informó en una rueda de prensa que tras la consulta se contabilizaron dos millones 962 mil 424 papeletas, y que el “No” recibió 176 mil 566 votos (un 7.87 por ciento), los votos en blanco 45 mil 585 (2.03 por ciento).

Los votos nulos 20 mil 129 (un 0.89 por ciento) y los colegios cerrados por la policía fueron unos 400 (del total de dos ml 315 que manejaba el gobierno catalán), mientras que unas 700 mil personas no pudieron otar.

Antes de conocerse los resultados, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración unilateral de independencia, al anunciar que con el referéndum los catalanes “han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”.

Sostuvo que en los próximos días trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados de la misma para que actúe de acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum.

La consulta no es reconocida por el Estado español, cuyo Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional, mientras que la Fiscalía mantiene procedimientos contra los dirigentes catalanes por impulsar una consulta considerada ilegal.

Además, se realizó con un censo telemático que los cuerpos de seguridad a instancias de la Fiscalía fue bloqueando y la Generalitat reabría hasta que se consiguió una forma que no fuera cortada.

Tras la apertura de los centros de votación la policía española y la guardia civil acudieron a un determinado número de colegios donde estaban instalados y se dieron cargas policiales cuando ciudadanos trataban de impedir el cierre y la incautación del material de la consulta.

El gobierno de Cataluña estima en 844 personas heridas y de ellos varios son agentes de los cuerpos de seguridad, que al igual que el resto han recibido algún tipo de atención médica.

En tanto, ciudadanos de Cataluña rechazaron la violencia de los cuerpos de seguridad, y explicaron a Notimex que los choques vividos en algunos colegios electorales que acabó con numerosas personas heridas “muestra la respuesta de un Estado al deseo de un pueblo por votar, expresar que quiere decidir su futuro”.

Elderly woman seriously injured after being hit by Spanish riot police. #CatalanReferendum pic.twitter.com/ynfXAr3Pxz — Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) 1 de octubre de 2017

They are even beating injured people on their way to the hospital…#CatalanReferendum pic.twitter.com/AgkwwaOwmT — Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 de octubre de 2017

Catalan police protecting peaceful voters from Spanish state police. Good for them!#CatalanReferendum pic.twitter.com/i6aBh3bc1h — Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 de octubre de 2017

Now Spanish police are beating firefighters trying to protect people from state violence. #CalatanReferendum pic.twitter.com/KPm3d29Fe0 — Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 de octubre de 2017

VIDEO: Peaceful voters sing and are then brutally attacked and shot with rubber bullets by Spanish police in today’s independence referendum #CatalonianReferendum #1o #Catalonia pic.twitter.com/jVBFH8TfDj — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 de octubre de 2017

Spanish National Police strike with batons Catalonian fire fighters trying to protect ##Referendum voters. pic.twitter.com/Nkl0jPmwYV — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 de octubre de 2017

Cuando te das cuenta que no son policias, sino zombies saltando vallas, siguiendo ordenes contra un pueblo #CatalanReferendum #Catalonia pic.twitter.com/tY20401M44 — Chang, triste (@josegabriel_vc) 1 de octubre de 2017

