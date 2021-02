Agencias

Ciudad de México.- La cantante Lupita Castro rompió el silencio y aseguró que fue víctima de violación por parte del cantante Vicente Fernández cuando tenía 17 años.

En entrevista con ‘Chisme en Vivo’, Castro dio más detalles de lo que vivió luego de revelar días atrás que fue censurada en una entrevista en la que contaba lo sucedido. “Abusó sexualmente de mí. Es fuerte, pero es cierto. Era menor de edad”, contó Lupita Castro.

De acuerdo con su testimonio, este proceso –de hablar– ha sido difícil. Externó que cuando tenía 17 años, Vicente Fernández la violó y que no había hablado por el miedo que tenía. Lupita Castro indicó que en un inicio el cantante se mostró confiable hasta que la violentó.

Aseguró que ‘Don Chente’ habló con sus papás para que ella pudiera trabajar con él, y que hasta ese momento se había portado amable. Incluso, toda la familia lo quería. Y con el paso del tiempo todo se fue transformando.

Lupita Castro reveló que el abuso sucedió en San Luis Potosí después de una presentación. “Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije “no”, entonces él “si anda vamos a tomar”, yo no sé, pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo –tener relaciones sexuales–, él lo sabía de esa condición… entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado la verdad a mi me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?”, externó Lupita Castro.

