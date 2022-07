Los casos mundiales de viruela símica se extienden a gran velocidad y en tan sólo 24 horas sobrepasaron los 6 mil registros

Ginebra, Suiza.- La rápida propagación de la viruela símica (o viruela del mono) en el mundo ha recobrado la preocupación de la OMS por el virus. Luego que para este miércoles se habla de más de 6 mil casos en hasta 58 países. Esto es un repunte de más del 12% en tan sólo 24 horas.

En los últimos días, los casos mundiales de viruela símica han incrementado rápidamente. Así, de los poco más de 2 mil casos que había hasta el 23 de junio, para este 5 de julio alcanzó los 5 mil 322. En tan sólo unas horas, nuevamente se sumaron más casos en la lista sin una cifra exacta.

Ante esta urgente situación, la Organización volverá a convocar una reunión en torno al tema para determinar si se declara emergencia sanitaria internacional. Este, el nivel más alto de alerta de la OMS y que comenzaría a partir del 18 de julio o un poco antes, según declaró su director general Tedros Ghebreyesus.

