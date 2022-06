Aunque SURBA contabiliza hasta cuatro casos de zoofilia en Salamanca, solamente prevé denunciar uno como maltrato animal

Cuca Domínguez

Salamanca.- La organización Salmantinos Unidos por el Respeto y el Bienestar Animal (SURBA) reconoció al menos cuatro casos de zoofilia en Salamanca. Sin embargo, porque en Guanajuato no se tipifica como delito y no pudo proceder en las otras, sólo interpondrá una querella como maltrato animal.

La responsable de SURBA, Argelia Ramírez Villafaña, dijo que en lo que va del año registraron cuatro casos de este tipo de agresiones. Pero aunque reconoce lo preocupante de la situación, al menos en sólo uno prevé interponer la denuncia por maltrato animal. Ello, ante la falta de legislación en la materia en Guanajuato .

“Desafortunadamente este tipo de casos se registran y las personas no los quieren denunciar. En uno de los casos, la mamá de un muchacho ya no quiso proceder. En el último caso se trata de un hombre que ha sido filmado por cámaras de video vigilancia y estamos por obtener todas las pruebas para proceder legalmente”, advirtió.

Este último caso, dijo, se difundió a través de las redes sociales donde se publican fotos y videos del hecho. Incluso, identifican al presunto responsable, alarmando sobre la situación que enfrentan los indefensos animales y que, consideran, podría escalar.

“Hoy es un indefenso animalito, mañana puede ser una niña, una joven… Porque este es un comportamiento de un psicópata que no respeta a los más indefensos. Por ello esperamos que sean las autoridades correspondientes las que realicen las investigaciones y sancionen este tipo de conductas”, precisó.

El abuso contra los animalitos, a través de la zoofilia, se suma a al maltrato y abandono animal que durante la pandemia del COVID-19, incrementó. “Sobre todo en colonias de la periferia y en comunidades”, puntualizó.

Casos de zoofilia en Salamanca alertan sobre necesidad de leyes

Desde el 2020 con la aprobación de la nueva ley contra maltrato animal, los activistas en la materia celebraron la sanción de 2 años de cárcel por este delito. No obstante, desde entonces advertían la necesidad de agregar la zoofilia como parte de estas agresiones a los seres sintientes.

“A nivel estatal yo creo que tendríamos que empezar a modificar para hacerla más severa y ya poder incluir el término de la zoofilia. Porque aquí en Guanajuato la zoofilia no es un delito. Hay que aumentar la pena para que no tengan un derecho a la libertad bajo fianza, porque ellos nada más firman y se van y no se vale”. Así loreiteró la activista Elizabeth Chacón en 2021.

Actualmente, en caso de maltratar a un animal, en Guanajuato se aplicarán multas desde las 50 hasta las 200 UMAS. Esto es, desde 4 mil 481 pesos hasta los 17 mil 924 o los dos años de prisión para quien cause la muerte de un animal.

En tanto, para quienes estén involucrados en peleas de animales, las sanciones ascienden a los 5 años.

