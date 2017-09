Caso de policía secuestrado debe tratarse de manera humanitaria

El regidor Israel Herrera manifiesta que el sueldo del elemento debe continuar pagándose ya que la ausencia no es negligencia por parte del trabajador

Roberto Lira

CELAYA, Gto.- El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Israel Herrera Hernández, indicó que se deberá atender de manera humanitaria el caso del policía desaparecido y seguir pagando su sueldo hasta que el Ministerio Público termine las investigaciones.

“Si el elemento no están acudiendo a trabajar no es porque no quiera venir. Hay que tener tres dedos de frente, no está viniendo porque está imposibilitado para venir, nadie está obligado a lo imposible, lo menos que podemos hacer como administración es ayudar” Israel Herrera Hernández, Regidor

El pasado lunes 18 de septiembre el policía Diego Armando R. fue privado de su libertad en la colonia Villas del Bajío cuando se encontraba de vacaciones. En los últimos días se desató una polémica respecto a la situación laboral del elemento, ya que según la ley debería ser dado de baja si no se presenta a laborar al terminar su periodo vacacional.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento resaltó que se debe actuar de manera humanitaria y respaldando al policía, así como dar apoyo a su familia.

“Que el eslogan de Celaya amable se lleve en los hechos y no sólo en una frase. Hoy la lamentable situación por la que pasan nuestro elemento y los familiares es una oportunidad de sumar esfuerzos y sobre todo de brindar la atención a los familiares y los elementos de la corporación”, comentó el regidor.

En contra de baja

Resaltó que está en contra de dar de baja al elemento, incluso declaró que se debe seguir pagando su sueldo, ya que la ausencia no es negligencia de parte del trabajador.

“Si el elemento no están acudiendo a trabajar no es porque no quiera venir. Hay que tener tres dedos de frente, no está viniendo por qué está imposibilitado para venir, nadie está obligado a lo imposible, lo menos que podemos hacer como administración es ayudar y tender la mano hasta el momento que el Ministerio Público pueda deslindar alguna responsabilidad”, enfatizó.

Asimismo comentó que como integrante del Consejo de Honor y Justicia su postura será en contra de estas formas de proceder, ya que se debe dar respaldo a los elementos de la corporación que ya cuenta con aproximadamente 200 policías.