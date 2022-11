El caso del joven Pedro en Tlaxcala sigue sin resolverse; él agradece el apoyo que tanto él como su familia han recibido durante el proceso

San Felipe.- Pedro, el joven de San Felipe que se encuentra recluido en el estado de Tlaxcala, escribió una carta que dirige a los ciudadanos de su municipio.

En ella agradece el apoyo que tanto él como su familia han recibido durante el proceso en el que se le acusa del delito de homicidio, y ´por el que lleva dos meses en el reclusorio.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando Pedro Francisco Rodríguez Vázquez fue detenido y llevado al Cereso de Apizaco, Tlaxcala, donde se encuentra hasta el momento.

“Mi pueblo querido y amado. Cómo extraño a toda mi gente de mi querido San Felipe, familia, amigos y conocidos. A todo mi pueblo San Felipe que considero mi familia. Les quiero agradecer todo su apoyo y generosidad hacia mí y mi familia. No saben cómo me siento al saber que toda mi gente me apoya en estos momentos tan difíciles”, expresó.

El caso de Pedro

Pedro Francisco fue acusado de un homicidio cometido en noviembre de 2021 en aquel estado, pero su familia y ciudadanos del municipio señalan que ese día él se encontraba laborando en León.

Asimismo, han señalado que las pruebas a su favor han sido desestimadas por la juez que lleva el caso, mientras tanto, sigue recluido.

“Espero que pronto pase todo esto y pueda volver a reunirme con todos ustedes. Gracias, San Felipe”, se lee en la carta.

Sin lograr hasta el momento la liberación, familiares de Pedro han solicitado a las autoridades de Tlaxcala atender el caso, luego de tener acercamiento con el gobierno de Guanajuato también.

