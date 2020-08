Caso Lozoya es mediático y electorero: Jesús Oviedo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El caso Emilio Lozoya Austin es mediático y electorero, afirmó el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera quien señaló que esto es sin menoscabo de que “si alguien la debe la tiene que pagar”.

Oviedo se limitó a decir que, por el momento, no puede pronunciarse sobre si el caso tendrá un impacto en el PAN, no obstante, recordó que durante la campaña presidencial pasada, Ricardo Anaya, uno de los señalados por Lozoya de haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos, fue calumniado en reiteradas ocasiones.

Espera se aplique la ley

En torno a la detención de Lozoya y las acusaciones que involucran a varios panistas, Jesús Oviedo manifestó que lo que se espera es que se aplique la ley, que no exista impunidad y que se sancione ‘a quien verdaderamente la deba’.

“(…) Hoy lo que veo es un manejo mediático, electorero y que no estamos y no consideramos que deba de ser, por supuesto queremos que se aplique la ley, que no haya impunidad, pero la forma y el manejo que hasta hoy ya hecho de la información ha sido muy mediática, muy lamentable, que ojalá y verdaderamente apliquen la ley y tengan que sancionar a quien verdaderamente la deba”, dijo.

Agregó que “lo que veo es que cómo se han manejado las cosas, no le veo un camino legal. Es triste y lamentable que se maneje de esa manera, a mí me gusta decir, ‘mejor bien hecho que bien dicho’, en este caso están diciendo mucho antes de tener resultados (…)”, comentó.

Incidir en las elecciones

En sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya aseguró que Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos para sus aspiraciones políticas en Querétaro en el 2014. Según Lozoya ese dinero procedía de sobornos que le había entregado le firma Odebretch y le fue dado a Anaya por instrucciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Al respecto, Jesús Oviedo manifestó que ante las acusaciones contra Anaya vienen desde la campaña electoral pasada que solo han buscado generar una imagen mediática e incidir en las elecciones, se espera que la ciudadanía se dé cuenta de ello, “sin menoscabar que, si alguien la debe, la tiene que pagar”.

El legislador local manifestó que, al panismo, “nos toca seguir estando cercano a la gente (…) y trabajando para que este país cambie, eso es lo que tenemos que hacer”.