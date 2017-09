Hacen defensa férrea de MMM

Las acusaciones son infundadas, dice defensa del exfuncionario panista

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Hoy, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG turnará al Tribunal Estatal Electoral todo el expediente de las denuncias del PRI, PVEM y Morena contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, precandidato del PAN a gobernador, por el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen personal cuando era secretario de Desarrollo Social y Humano.

“Sobre el aspecto (de la promoción) personal, no se actualiza porque estamos a más de un año de la elección, por lo que no se puede concluir que tiene un fin electoral, tiene un fin institucional. Sobre Twitter y Facebook, es la página personal de mi representado y las cuentas institucionales son informativas” Rosa María Cano, Representante del precadidato

Así lo informó el titular de la unidad Francisco Javier Zárate Ponce. Será el Tribunal el encargado de determinar si proceden, y en caso de ser así, aplicar las sanciones correspondientes.

Dicho expediente contendrá las pruebas y alegatos que se desahogaron ayer durante la audiencia realizada en el IEEG sobre dichas denuncias y que presentaron los representantes de dos partidos, además de la defensa de los acusados: del exfuncionario, del gobernador Miguel Márquez, de Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social de León y de Jaime Armando Martínez Cholico, jefe de servicios informativos de la Sedeshu.

La audiencia, que duró casi cinco horas, fue presidida por Zárate Ponce y en ella, Rosa María Cano Melgoza, representante de Diego Sinhué, pidió al IEEG declarar como infundadas las acusaciones de los partidos referidos, y multarlos por hacer acusaciones “frívolas y denuncias sin sustento” ante el instituto electoral.

Coinciden PRI y Morena

Los representantes del PRI y de Morena coincidieron en sus acusaciones al enumerar los eventos en los cuales, según ellos, Rodríguez Vallejo asistió sin que estos tuvieran relación con su cargo de secretario, como la inauguración del hotel Nh Collection León Expo, el aniversario 184 de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

“En suma, la velada promoción personalizada que se denuncia y se corrobora con la variedad de publicaciones periodísticas con la promoción del denunciado, mismas que incluyen nombre e imagen disfrazadas de encargos del gobernador”, señaló Jorge Luis Hernández Rivera, representante del PRI.

Destacaron el realizado en Salvatierra el 13 de mayo que fue un foro sobre la participación de la mujer en el desarrollo social y humano. “Otro suceso evidentemente aprovechado con el propósito, una vez más, de manera velada, de promocionar a Diego Sinhué, toda vez que él asistió y tuvo una participación en dicho evento con una ponencia: ‘La mujer en la política de Guanajuato’, señaló el priista.

También coincidieron en denunciar el uso de Facebook, Twitter y You Tube para promoción personalizada mediante fotos, videos a Rodríguez Vallejo.

Alma Alcaraz Hernández, representante de Morena, agregó que la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de Diego Sinhué, pagó 750 mil pesos a la empresa Ser Tech, para realizar una promoción personalizada del denunciado, en el trabajo de campo participaron 24 encuestadores y tenía como finalidad realizar una ‘intervención’ y posicionar la imagen del panista. Parte de ese contrato se ejecutó en Celaya los días 27, 28 y 29 de junio.

Y que el 30 de mayo Miguel Márquez y Rodríguez Vallejo llegaron a Yuriria a bordo de un helicóptero propiedad de gobierno del estado, con motivo de un encuentro exclusivo del PAN.

“Fueron publicaciones institucionales”

En defensa del precandidato panista a gobernador acudió Rosa María Cano, quien en años recientes fue directora jurídica del IFE a nivel central. Hace años fue coordinadora jurídica de gobierno del estado y magistrada del Poder Judicial. Refutó cada una de las acusaciones del PRI y Morena.

De las publicaciones en redes sociales dijo que son institucionales, además de que ahí no existe apología de Rodríguez Vallejo, sino que son informativas. “Sobre el aspecto (de la promoción) personal, no se actualiza porque estamos a más de un año de la elección, por lo que no se puede concluir que tiene un fin electoral, tiene un fin institucional. Sobre Twitter y Facebook, es la página personal de mi representado y las cuentas institucionales son informativas”.

Sobre la inauguración del hotel, dijo que Diego Sinhué fue en representación del gobernador. Respecto al aniversario de las Fuerzas del Estado, afirmó que así como a él, se invitó al resto de los integrantes del gabinete legal y ampliado, sin que el entonces secretario haya tenido alguna participación especial en el evento.

Sobre el evento en Salvatierra aseguró que obra en el expediente que fue un evento organizado por la Cámara de la Mujer en Guanajuato, y que Rodríguez Vallejo no participó como ponente y su presencia sí tuvo que ver con su función, porque fue vinculación.

Por lo que toca al helicóptero, negó que haya existido actividad partidista, porque el presidente del Comité Municipal del PAN en Yuriria y el Comité Directivo Estatal de ese partido, así como la Agrupación de Comerciantes Fijos y Semifijos de Yuriria, afirmaron que ellos organizaron el evento.

Cano Melgoza citó un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal relativa a que los servidores públicos y sus actos sobre funciones encomendadas no vulneran los principios de equidad en la contienda electoral “y son ejercicios de vinculación con la ciudadanía”.

Sobre el evento de Celaya dijo que no hubo promoción personalizada y que ya el IEEG constató que se trató de un hecho de evaluación social. “Y los hechos contenidos de su temeraria afirmación de promoción personalizada, obra en autos que las encuestas fueron efectivamente encuestadas”.

El PVEM, ausente

Aunque no estuvo la representante del PVEM, sí se admitieron las pruebas que ya había presentado antes cuando entregó la denuncia.

Todos los denunciados argumentaron que la denuncia de hace meses del PRI no eran válidas porque no fueron ratificadas, pero el representante del PRI afirmó que sí lo son porque en este procedimiento especial sancionador no es necesario la ratificación. Esto fue confirmado por el titular de la Unidad Técnica.