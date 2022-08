El caso de Lupita Tapia, a quien un camión de la empresa EVI atropelló hace 14 años está pendiente. Este jueves un juez dicto a favor de ella

Luz Zárate

Celaya.-Con el uso de la fuerza pública y entre ánimos acalorados, la actuaria del Poder Judicial notificó a los concesionarios de la empresa de transporte público Enrique Velasco Ibarra (EVI) que deben cumplir la sentencia que un juez dictó a favor de Lupita Tapia. A quien uno de sus camiones hace 14 años atropelló uno de sus camiones

Carlos Tapia papá de Lupita y su abogada, Berenice Palma, sostenían este jueves una reunión con los representantes de la empresa EVI, y con el director de Movilidad, Trinidad Martínez Soto y la regidora de Morena, María de San Juan Espinosa.

De repente al Salón Presidentes de la Presidencia Municipal arribó la actuaria del Poder Judicial del Estado y les notificó a los transportistas la sentencia que fue dictada en mayo del 2017.

Caso de Lupita Tapia Foto: Martin Rodríguez

En ese momento los concesionarios de la EVI se sorprendieron y enojados se quisieron salir del lugar. La abogada intentó impedirlo y se colocó en la puerta, mientras que uno de los transportistas pretendía quitarla y el papá de la afectada también impedía el paso. Tuvo que intervenir la fuerza pública para mantener el orden.

Concesionario de la EVI deben pagar más de 2 mdp

Tras el altercado se concretó la diligencia en a los transportistas se les notificó de manera oficial que un juez de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, sentenció que deben pagar 2 millones 539 mil 422 pesos, más una pensión vitalicia para la afectada. Así como el pago de los gastos.

Berenice Palma señaló que ahora que ya se les dio a conocer de manera personal la sentencia, solicitarán al juez que se retenga a la EVI 11 camiones de transporte público. Esto a manera de embargo precautorio.

“Se solicitó la ejecución de la sentencia que traíamos desde el 2017. La cual no se había podido concretar debido a que las personas se han salido de los domicilios en los que se les ha requerido o que se ha pretendido llevar a cabo el requerimiento. Es por ello que por una orden judicial se nos otorgó la posibilidad de llevarla a cabo en el lugar donde localizáramos a cualquier empleado o cualquier persona que formara parte de la cooperativa. Por eso se realizó aquí”, informó Berenice Palma.

Atropellaron a Guadalupe a los 11 años

Hace 14 años cuando Guadalupe Tapia Campos tenía solo 11 años de edad ocurrió el accidente. En la esquina de la calle Albino García y avenida La Fuentes el camión MCE-0821 de la empresa mencionada, le pasó por encima.

Caso de Lupita Tapia Foto: Martin Rodríguez

Lo anterior le destrozó la cadera y la pierna izquierda. Ese día su mamá la llevaba a la escuela. Pero a partir de ese momento le cambió la vida.

Debido al accidente lleva 22 cirugías de cadera, perdió la matriz, tiene daños físicos y psicológicos. El juicio comenzó en el 2009 y terminó el 10 de mayo del 2017. Sin embargo la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra S.C.L. se niega a pagar. Los transportistas solo ofrecen 600 mil pesos a manera de reparación del daño.

“Obviamente dicen que no van a pagar. Lo que pretendemos es que por lo menos se paren los camiones, porque los socios han gozado durante todo el tiempo que se ha llevado el juicio. El tiempo que no hemos podido hacer el cobro de esta sentencia, o sea gozan de los beneficios de obtener ganancias de los camiones que andan circulando. Sin embargo, no se quieren hacer responsables de las obligaciones, es decir de responder por daños a terceros”, dijo la abogada.

‘Nos vamos arreglar en los juzgados’: representantes de EVI

Los representantes de la empresa EVI prefirieron no emitir una postura sobre lo ocurrido en la Presidencia Municipal y lo que ocurrió hace 14 años.

“Nosotros queremos conciliación y salen con otra cosa. Nos vamos a arreglar en los juzgados. Ahorita ya estoy cansado, supuestamente la diligencia iba a durar 10 minutos y duró más de dos horas”, dijo uno de los transportistas.

Y mientras que en el interior del Salón Presidentes ocurría el conflicto y la diligencia que llevó casi tres horas, el resto de los funcionarios municipales se preguntaban qué ocurría.

Para deslindarse del caso, el cual en este momento es un conflicto entre particulares, el director de Movilidad y la regidora María de San Juan Espinosa se salieron del salón. Pues así permitieron que se realizara la diligencia en la presidencia por orden de un juez.

Caso de Lupita Tapia Foto: Martin Rodríguez

La abogada de la víctima, señaló que el juez concedió que se les notificara donde encontraran a los transportistas. Por ello que el suceso ocurrió en la presidencia.

“Esto ya es un juicio de responsabilidad civil que se llevó en todas las etapas. Están agotadas todas las instancias y aún así no quieren hacerse responsables, ni pagar. Solicitamos el cobro de una sentencia para la salud de una menor que fue afectada en su momento y que ahorita ya es mayor de edad y que va a requerir seguir con tratamientos para hacer modificaciones a las prótesis que ha tenido, para tener un tratamiento hormonal ya que perdió la matriz a consecuencia del atropellamiento y aparte necesita tratamiento psicológico”, dijo Palma.

Pide intervención del municipio

La abogada Berenice Palma, señaló que la autoridad municipal debería intervenir. Ya que la involucrada es una empresa de transporte público que brinda servicio a la ciudadanía y cuya concesión otorgó el Ayuntamiento.

“Sí es un asunto entre particulares, pero que afecta a una cooperativa que forman, y que presta un servicio municipal. Yo creo que sí debería importarles, es una concesión”, resaltó.

