Casillas dice no saber de la sanción al presidente de SAPAL

Gamaliel Reyes

Guanajuato.- Además de señalar que el tema corresponde directamente al consejo, Angélica Casillas, directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), dijo desconocer la notificación del Tribunal de Justicia Administrativa en torno a la suspensión de Pedro González García, presidente del organismo.

Esto luego de que el tribunal emitiera una sentencia donde ordena la separación del cargo por cinco meses para González García por presunto conflicto de interés en la construcción de una planta tratadora en la comunidad Los Jacales.

En ese sentido la funcionaria dijo que la dirección de la paramunicipal desconoce los detalles del caso, por lo que además de evitar una postura, dijo que es algo que corresponde al consejo que preside.

“En ese tenor, no hemos platicado. Nosotros somos respetuosos de las decisiones en el marco de la legalidad y no tenemos conocimiento de cómo vino ya la resolución; el tema es que lo desconocemos totalmente. Yo no podría decirles que prevalece”.

