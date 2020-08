Casi listo el nuevo reglamento de Medio Ambiente en Slamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente de la Comisión de Seguridad, Víctor Hugo Ruedas Olmos informó que, para mejorar las condiciones de operatividad del Sistema de Emergencia 911, se trabaja en un proyecto para invertir ocho millones de pesos del Fortaseg en infraestructura y equipamiento y adelantó que esta es un área de la que más se queja la gente y le vendrá bien está inversión para mejorar el servicio que se presta.

Destacó que, en la pasada reunión del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana, donde se dio seguimiento al tema de las denuncias ciudadanas y de la incidencia delictiva, se trató el tema del Sistema de Emergencias 911 y las quejas por parte de la ciudadanía son recurrentes.

“En este tema todo el Ayuntamiento y la Comisión de Seguridad hemos apoyado toda vez que la seguridad es una prioridad y sean escuchadas las peticiones y en el caso particular del 911 se van a destinar cerca de ocho millones de pesos en este proyecto y tendrían que estar ya de alguna forma concluida antes de que termine el año”, dijo.

Perfeccionar el servicio

Rueda Olmos destacó que este servicio se debe de perfeccionar y atender de la mejor manera a la ciudadanía porque ha sido una de sus principales quejas, “que no se atiende adecuadamente, que no contestan las llamadas, que las cámaras no funcionan y esta inversión vendrá a mejorar la infraestructura, para que se pueda perfeccionar el trabajo y en este caso ir corrigiendo las limitaciones que tiene la Administración en este contexto”, dijo.

Señaló que espera que el tema se atienda, “porque generalmente en las reuniones de Consejo de Consulta y Participación Ciudadana es la principal queja; que no contestan o que no se da la atención adecuada, llegan tarde o se registró un robo donde hay cámaras, pero no funcionan, por lo que se espera que todo en conjunto funcione”, concluyó.

Propone Canaco donar cámaras

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Francisco Javier González Mijes informó que sigue en pie la propuesta para donar al municipio cámaras de video vigilancia, solo esperan sostener reuniones con las autoridades para concretar la entrega y así contribuir a la seguridad.

El líder del comercio establecido destacó que este equipo de vigilancia ha dado resultado en los diversos municipios donde se tiene, pues las autoridades pueden percatarse de los ilícitos en tiempo real y seguir la trayectoria de los delincuentes.

“Hay un caso en León donde fueron siguiendo a los delincuentes por las cámaras de video vigilancia y lograron su detención”.

Destacó que esperan pronto tener una reunión con el encargado de seguridad municipal para atender el tema y ver de qué manera la Canaco puede contribuir, pues el tema les interesa.