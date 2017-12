Casi ‘congelados’ en el norte de la entidad

Cae aguanieve sobre San Felipe y Ocampo; la gente saca a relucir sus guantes, abrigos, gorros y bufandas

YORDI BUCLÓN / DAVID OLVERA

ESTADO.- Durante la noche y madrugada del sábado, en el municipio de Ocampo se registraron temperaturas muy bajas en la serranía del Vergel de la Sierra. Además, junto con San Felipe, la zona estuvo entre las más afectadas por el clima invernal que se presentó desde el viernes, con registros de hasta 5 grados bajo cero.

De acuerdo a la información proporcionada por los titulares de Protección Civil, San Diego de La Unión registró durante la madrugada y al amanecer un descenso a 0° C, sin hechos que lamentar.

Los habitantes de los municipios en mención sufrieron caída de aguanieve, para que los campos se pintaran de blanco durante la madrugada, donde la temperatura se mantuvo hasta las 6:00 de la mañana a -1 grado bajo cero, y en las calles de Ocampo se pudo observar hielo sobre los autos y prados.



Los habitantes del municipio señalan que últimamente las heladas, la caída de aguanieve y hasta nevadas se han visto en esta zona, fenómeno que antes era muy raro.

Otros colonos de San Juan Bosco dicen que no soportan los “exagerados” fríos, ya que no cuentan con ningún método de calentamiento para sus hogares; sólo el calor humano de sus familias.

En San Felipe, el aguanieve cubrió a la comunidad rural de Laguna de Guadalupe y sus alrededores. por lo que las personas no salen a la calle si no es necesario y los pobladores se han abrigado.

El alcalde de Ocampo, Érick Montemayor, dijo que el área de Protección Civil se encuentra alerta para atender cualquier situación que pudiese poner en riesgo a los ciudadanos vulnerables a estos cambios de clima, así como a personas que se encuentren en las calles, para auxiliarlos y llevarlos al albergue de la cabecera.

Sale la ropa invernal

San Luis de la Paz tuvo una temperatura de 1° C en la mayor parte del municipio, pero durante el día se mantuvo con normalidad al contar con los rayos del sol, lo que dio la oportunidad de que los ciudadanos salieran a las calles a realizar las actividades rutinarias.

Durante las mañanas, comerciantes y oficinistas salieron a trabajar cubiertos con prendas abrigadoras y en otros casos portando doble suéter o pantalón para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Ante la necesidad de salir a la calle para realizar sus actividades, los ciudadanos se han abrigado con todo tipo de prendas para cubrirse del viento frío, y aunque es bastante incómodo prefieren portar hasta doble suéter o pantalón. “Preferimos salir a trabajar algo incómodos con esta ropa que no nos deja movernos bien, si no, luego nos enfermamos y nada vamos a poder hacer”, mencionó una comerciante de Dolores.

Con el paso de las horas, poco a poco se realizaron las actividades rutinarias, aprovechando que durante todo el día se tuvo la presencia de los rayos del sol en buena parte del norte de Guanajuato.