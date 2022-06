El alcalde señaló que no alcanzan los policías para colocarlos en las casetas de policía abandonadas en Silao

Karla Silva

Silao .- El alcalde Carlos García Villaseñor descartó la posibilidad de que en el municipio de Silao vuelvan a habilitarse como puntos de atención en materia de seguridad, las casetas distribuidas en la zona rural y urbana. Mencionó que, por el contrario, se implementará un proyecto relacionado con la cultura y las artes.

Al alcalde se le preguntó acerca del llamado que ciudadanos han realizado, para que las construcciones no se mantengan en manos de la delincuencia. Este recordó que se trata de espacios que se construyeron hace aproximadamente 25 años y que posiblemente, en aquella época, sí funcionaron.

Sin embargo, consideró que “fue un tema que no fue bien controlado, porque son casetas muy pequeñas, simplemente con espacio para un policía y, al estar tan escasos de policías, un solo policía es muy difícil que esté atendiendo una caseta”.

Pero también dijo que se tiene como proyecto el rehabilitarlas y convertirlas en centros culturales adoptados por la ciudadanía. Así, de la mano con profesores jubilados, se impartirán clases para niños y jóvenes, en temas relacionados con el civismo, la cultura, los principios y valores.

Dejó en claro que no albergarán a agentes policiales. “Creo que combatir la fuerza con fuerza no es lo más correcto. Estoy convencido de que (para) combatir estos temas, lo mejor es a través de la educación, del civismo y de los valores…definitivamente (como casetas policiales) no, no es lo más sano…son amóldelos obsoletos que tienen que también”.

Para lo anterior, García Villaseñor dio a conocer que a la brevedad propondrá al Ayuntamiento que se destine un recurso -del que no especificó monto- para intervenir las casetas que contarían con un botón de pánico.

En el abandono

Aunque muchas de las casetas en Silao ya han sido rescatadas, otras siguen luciendo abandonadas, repletas de basura, roedores y el desgaste de los años.

Más que brindar tranquilidad a la ciudadanía y dar oportunidad de contactar a los uniformados en una emergencia, estas casetas dan mal aspecto y sirven de nido para las ratas y alimañas.

Por ello ciudadanos habían pedido que estas casetas de policía en Silao se reactiven como sitios de contacto con la ciudadanía en materia de seguridad.

