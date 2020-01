Caseta vacía, lo que queda de seguridad a alumnos UG

Estudiantes colocaron una cartulina dirigida al alcalde de Irapuato para reclamarle su falta de interés ante el tema

Anna Maciel

Irapuato.- Pocas semanas duró la seguridad a alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI), que pese a que fue una de sus exigencias para el alcalde en el pliego petitorio que firmaron el pasado 6 de diciembre, hoy la caseta móvil que se instaló en Casimiro Liceaga, está sin elementos y según mismos vecinos, sólo representa un estorbo.

Fue en un diálogo de casi dos horas que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés, en donde se comprometieron con la comunidad estudiantil, a fin de darles soluciones en temas como la seguridad, transporte público y violencia a la mujer, por lo que luego de esa reunión se instaló dicha caseta.

Sin embargo, en un sondeo realizado por correo a distintos vecinos y personas de la zona, se informó que la caseta de Policías duró funcionando solamente dos semanas, en las que estuvieron acudiendo dos elementos, un hombre y una mujer, que se iban pasando las 4:00 de la tarde y no estaban armados.

“Para lo que fue puesta, no funciona, está sola todo el día y se han dado situaciones muy violentas por aquí (…), creo que los muchachos estudiantes estuvieron muchos días en su petición afuera de la prepa, luchando por un derecho que les corresponde que es la seguridad, aún no todos los chavos regresan a clases, pero esta zona se ve muy afectada por la inseguridad, la caseta no sirvió y no sirve para nada”, mencionó una vecina.

