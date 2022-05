La Caseta de Cuota en Guanajuato podría convertirse en Parador Turístico para promocionar los hoteles, restaurantes y atractivos de la ciudad

Guanajuato.-El gobierno de Guanajuato y el Consejo de Promoción Turística planean habilitar un “Parador Turístico” en la zona en donde se ubica la caseta de cuota Guanajuato-Silao, con la finalidad de promociar la ciudad.

Espacio que quedaría libre una vez que se la caseta se recorra. Algo que ya lo ha anunciado el gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aunque no ha precisado la fecha.

El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña no descartó esta posibilidad, pues la idea también la contemplan los integrantes del Consejo de Promoción Turística. Explicó que la estructura actual se quedará en el mismo lugar y considera se debe aprovechar en términos turísticos.

Caseta de Cuota es una oportunidad para el turismo

Apuntó que un parador turístico en esa parte de la ciudad es una excelente idea, pues los visitantes puedan conocer opciones de hospedaje alimentos, espacios de diversión, etc.

“En las pláticas que he tenido con el gobernador Diego Sinhué la idea es que el gobierno del Estado, el Gobierno municipal, la Secretaria de Turismo y la dirección de Turismo municipal puedan hacerse cargo de ese parador turístico y desde luego invitar al Consejo, invitar a los propios empresarios a que entre todos lo hagamos, entonces pues si es una excelente idea”.

Navarro Saldaña, sea cual sea el proyecto que en esa zona se desarrolle no se llene de comercio ambulante, ni de casetas de promotores turísticos o de comida “como está afuera del Poder Judicial de la Federación”.

Solicitar créditos no es malo: Alejandro Navarro

Alejandro Navarro se dijo a favor de la propuesta hecha por el gobernador para que los municipios de endeuden. No obstante resaltó que debe ser para una acción que genere ingresos a las arcas municipales.

Además resaltó que la deuda debe adquirirse para temas de obra pública si vale la pena, pero si es para comprar otras cosas como autos no sería conveniente.

“El tema de ir por un crédito la verdad es que no es nada malo (…) si algún municipio tiene capacidad de endeudarse con 10, 15, 20 millones de pesos pues que se endeude; no que se endeude, con todo respeto, en hacer una biblioteca, no que se endeude en un parque, no que se endeude en hacer un edificio municipal. Que se endeude en algo que le genere ingresos como es aquí el caso de las Momias (MUMO), o que junto con el gobierno del Estado o el gobierno Federal puedan ir peso a peso”.

Finalmente señaló que la edificación de bibliotecas y/o parques son importantes para la reconstrucción del tejido social, sin embargo subrayó que actualmente la prioridad es la reactivación económica, que haya más obra pública y más abasto de agua potable, mejores servicios, etc.

