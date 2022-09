El Ayuntamiento de Guanajuato negó a Casa Valadez renovar su permiso para instalar mobiliario en la vía pública

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El Ayuntamiento capitalino rechazó renovar el permiso para la colocación de sillas y mesas del restaurante Casa Valadez en el Jardín Unión, en un capítulo más del procedimiento jurídico que emprendió el establecimiento en contra del Ayuntamiento desde 2016.

Como antecedente, en agosto del 2016 el gobierno de Edgar Castro Cerrillo le negó a la Casa Valadez la renovación del permiso para colocar sillas y mesas.

De acuerdo con el regidor Carlos Alejandro Chávez, el actual Ayuntamiento ratificó la negativa porque la solicitud de renovación establece un número de metros cuadrados para poner las mesas que es superior al permiso original y con un horario de cierre diferente.

“Como era renovación, ellos tenían autorizados cuarenta y tantos metros pero estaban utilizando 65 y solicitaron la renovación sobre 65, y no podemos dar una renovación sobre un permiso original que es diferente. Al igual que el horario, porque el horario que fue autorizado desde 2010 era diferente al que solicitaron en 2015 y que fue rechazado en 2016”, comentó.

Casa Valadez. Foto: Alejandro Sandoval

Casa Valadez aún tiene una última instancia

Esto ocasionó que hubiera una serie de impugnaciones y procesos jurídicos que llevaron a un amparo, que determinó que se tenía que resolver como renovación.

Luego, en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa se solicitó que no lo resolviera el alcalde, sino que lo hiciera el Ayuntamiento.

“(Como Ayuntamiento) no decidimos si mesas sí o mesas no, eso no estuvo a discusión en el dictamen pasado. Lo que estuvo a discusión es que resolviéramos si renovación sí o renovación no, y el artículo 21 marca todo lo que se tiene que hacer para una renovación y del artículo 14 al 17 marca lo que se ocupa para un permiso nuevo. Entonces al no cumplirse con los parámetros de un tema de renovación, lo que determinamos es no a la renovación “, enfatizó el regidor.

Ahora, Casa Valadez, tras seis años de impugnaciones, tiene derecho a ir a una última instancia antes de conocerse un fallo definitivo.

Si se ratifica la negativa a su petición de renovar el permiso, y una vez que cause estado, Casa Valadez podría tramitar un permiso nuevo si así lo consideran sus propietarios.

Casa Valadez. Foto: Alejandro Sandoval

Línea del tiempo:

Diciembre de 2015

Casa Valadez tramita la renovación de su permiso para tener mobiliario en la vía pública. Sin embargo, lo hizo con más metros de los que establecía su permiso original y con una extensión del horario de operación.

Agosto de 2016

El gobierno de Edgar Castro le niega la renovación del permiso y retira el mobiliario.

Abril de 2019

Un juez federal resuelve otorgar un amparo a Jesús Valadez, propietario del restaurante. Esto deja sin efecto el oficio en el que se niega el permiso.

El documento establece que el restaurante tendrá que cumplir con los requisitos marcados en el reglamento para el uso de la vía pública. Entre esto se requiere la autorización de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato.

Septiembre se 2022

El Ayuntamiento capitalino decide no aprobar la renovación del permiso, tras ser requerido por el Tribunal de Justicia Administrativa.

