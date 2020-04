Casa se incendia tras explosión de tanque de gas en Valle de San José

Redacción

León. – Celso Sánchez, apodado ‘El Borrego, de 52 años de edad es un taxista que, como muchos del gremio, no cuenta con seguridad social, el pasado miércoles fue baleado por dos hombres y una mujer que lo asaltaron, cuando los llevaba como pasajeros por la carretera León-Comanja.

Las lesiones que sufrió no le ocasionaron la muerte, pero sí lo podrían dejar paralítico. Este sábado seguía internado en el hospital general de León luchando por su vida.

Compañeros de trabajo, familiares y amigos dijeron que, si lo dan de alta, vivirá sin tener movilidad en esas extremidades. Informaron los delincuentes le robaron a Celso 2 mil pesos.

“Lo peor no es el dinero, sino que lo dejaron inválido y así ya no podrá mantener a su familia”, expresó Ricardo N., un compañero del mismo gremio y quien también ha sufrido asaltos.”

“Que se lleven el dinero, que se lleven el carro, pero, además, que lo dejen impedido para poder trabajar, esos cab…no tienen ma…”, lamentó el también taxista.

Otro integrante de este gremio aseguró los siguiente: “muchos de nosotros no tenemos seguridad social, no contamos con seguro social ni nada de eso, así que cuando tenemos estos acontecimientos, no podemos recurrir a ninguna instancia para protegernos con pensión por incapacidad”.

Un sobrino, Mauricio N., repudió el hecho, precisamente porque su tío, no tiene ninguna prestación social. Los hechos del asalto fueron el miércoles pasado por la tarde.

Ese día, dos hombres, uno de edad joven, y una mujer de unos 30 años lo interceptaron en el bulevar Hidalgo, a la altura de Echeveste, para pedirle que los llevara a Comanja de Corona.

Tras acordar en el precio, Luis hizo el viaje y ya en carretera, lo amagan, le disparan y le quitaron el dinero.

G.R