Dueños de funerarias señalaron que trasladar los cuerpos por las carreteras inseguras en Guanajuato representa un riesgo para ellos

Jazmín Castro

León.- La inseguridad es otro factor que padecerán los prestadores de servicios de funerarias. Aseguraron que recoger los cuerpos en Guanajuato y viajar en carretera podrían sufrir una ‘intervención’ por la delincuencia.

El administrador de Funerales La Luz, con más de 40 años de servicio, explicó que al centralizar los cuerpos en el Servicio Médico Forense en capital más allá de la pérdida de tiempo y los gastos que implica. Por otro lado, el atravesar las carreteras inseguras en Guanajuato

Por si no lo viste: FGE centralizará Semefo en el Edificio de Investigación Científica de Guanajuato

“Si yo voy a Guanajuato con una camioneta Suburban y no le pongo una etiqueta de funeraria posiblemente me vayan a fregar (sic). Ya con la etiqueta es un poco menos el riesgo, pero no deja de ser riesgo”, señaló.

Aseguró que es más riesgo pareciendo un traslado particular en las carreteras inseguras en Guanajuato. Esto debido a que cada vez se registran más homicidios dolosos.

Foto: Archivo

No fue una buena estrategia

Por otro lado, resaltó que esta medida extiende el dolor de los deudos. Esto porque los cuerpos tardan dos días en ser entregados, alarga el sufrimiento y aparte se suman costos porque otras funerarias ya están incrementando sus precios de traslado.

Además, explicó que los deudos para solicitar el apoyo del gobierno municipal o estatal tiene que realizar una serie de tramites que son engorrosos y todo por ayudas de dos mil pesos. En algunas ocasiones los precios llegan a sobrepasar los 10 mil pesos.

“Una ayuda como tal no es. No todos son candidatos para este tipo de ‘apoyos’ y en medio de su dolor terminan contratando servicios particulares, donde también operan negocios patito”, lamentó.

Anuncian centralización del Semefo en Guanajuato

Foto: Archivo

El pasado 28 de marzo se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) centralizaría el Servicio Médico Forense (Semefo) en el nuevo Edificio de Servicios de Investigación Científica en la capital.

Como parte de esta centralización, la FGE informó que las necropsias a personas fallecidas por accidentes viales o de otro tipo, hechos dolosos o suicidios se realizarán en las instalaciones del complejo localizado en Cervera.

Se oponen a medida

Foto: Archivo

No obstante, empresarios de funerarias advirtieron que esta medida provocaría el encarecimiento de los servicios funerarios y de los traslados, así como el aumento en los tiempos de espera para recibir el cuerpo de una persona.

Mientras hay quienes se oponen al cambio por considerar que tienen que viajar más lejos a recoger los cuerpos. Otros creen que ayudará a agilizar la investigación ministerial, sobre todo cuando se trata de homicidios.

Por otra parte, señalaron que este proceso llegaría a ser tortuoso para las familias, los trabajadores de agencias funerarias sufren con los trámites burocráticos, pues hay casos en que la entrega de cuerpos demora más de 26 horas.

Disputa llega a Congreso del Estado

Foto: Archivo

Mientras que diputados locales de oposición coincidieron en que la centralización del Semefo en Guanajuato capital está entorpeciendo aún más el acceso de las víctimas a la justicia.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, señaló que aunque la centralización pudiera generar mayor practicidad a la Fiscalía, las familias de las víctimas solo se están encontrando con un obstáculo burocrático.

Por su parte, el diputado del PAN, Martín López Camacho, manifestó que la intención de la centralización de Semefo en Guanajuato es llevar a cabo un trabajo forense con mayor prontitud, calidad y calidez.

En tanto, El diputado Gerardo Fernández González del PVEM dijo que la fracción verde ecologista impulsará una iniciativa para buscar la autonomía de los servicios periciales en el estado, pues su centralización es “un capricho del fiscal”.

Fiscal Zamarripa niega daño económico

Foto: Archivo

El fiscal Carlos Zamarripa negó que se hayan en carecido los servicios y traslados funerarios a otros municipios. Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) apoya a los familiares con el Fondo de Adquisición a Víctimas.

Adelantó que con la centralización de Semefo, poco a poco se van a clausurar los que se encuentran en distintos municipios, pues dijo que su vida útil ya concluyó.

El fiscal aseguró saber que muchos de los que reclaman por el encarecimiento en el traslado de los cuerpos, lo dicen porque estaban en “contubernio” con funerarias.

El peligro de conducir en Guanajuato

Foto: Archivo

Desde asaltos hasta accidentes son algunas de las tragedias más comúnes a las que se tienen que enfrentar los automovilistas en su paso por Guanajuato.

Tan solo desde hace tres años las carreteras de cuota y la libre Celaya-Querétaro son de las más peligrosas del país, esto debido a los robos constantes, según lamentaron los los transportistas.

Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) han denunciado desde en 2019 la grave situación de inseguridad que prevalece en las carreteras de Guanajuato.

También la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha denunciado públicamente que el estado y en particular la zona de Celaya se encuentra en los primeros lugares en incidencia delictiva en el robo de autotransporte de carga.

Accidentes en Guanajuato también son un problema

Foto: Especial

Por otro lado, se tiene identificados 63 puntos peligrosos en las carreteras de Guanajuato y es precisamente la carretera Guanajuato-Juventino Rosas es la que mayor número de siniestros ha registrado en los últimos años.

Tan solo en 2019 y 2020 se atendieron 24 accidentes con 42 vehículos involucrados. Supera por mucho a las demás vías estatales.

La zona del sureste de la entidad es donde se presentan mayor cantidad de accidentes en los recorridos carreteros.

También destaca el tramo de la Celaya-Villagrán, la Cortazar-Salvatierra o la Juventino Rosas-Villagrán, que tuvieron 11, 10 y 6 reportes de accidentes, respectivamente.