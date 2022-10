Vehículos de transporte de mercancía y conductores comunes son víctimas de constantes robos en los caminos de Salamanca e Irapuato

Nayeli García y Redacción

Irapuato.- Los robos al autotransporte de carga se han incrementado hasta en un 50 por ciento desde que la Guardia Nacional empezó la operatividad de las carreteras, por lo que la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) busca un acuerdo de coordinación con el C5 para el uso de los arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia para la recuperación de la mercancía, vehículos e incluso de los operadores.

El delegado de la Canacar en Irapuato, Rodolfo Muñoz Villavicencio, compartió que la carretera más peligrosa en Guanajuato es la Salamanca-Querétaro, tanto en autopista como la libre, pues la inseguridad ha crecido y ahora los delincuentes son mucho más violentos.

“Hay lugares muy peligrosos, son muy agresivos contra los operadores. Antes dejaban el camión y se llevaban la carga, pero ahora ya se llevan los camiones y está peor”, dijo.

Indicó que la mercancía que más roban son los abarrotes y otros productos que pueden vender rápido. Gracias a esto, el sector automotriz no es muy afectado últimamente.

El delegado de la Canacar en Irapuato, Rodolfo Muñoz Villavicencio. Foto: Nayeli García

Registran entre 4 y 6 robos a la semana

Estimó que a la semana registran entre cuatro y seis robos, en donde las pérdidas económicas con incalculables. Además del robo de la mercancía e incluso de los camiones, también se ha invertido en mejorar la seguridad de las unidades con videocámaras y GPS. De hecho, reveló que colocan hasta tres GPS en las unidades para poder identificar todas las partes.

Rodolfo Muñoz comentó que las agresiones a los operadores también se ha incrementado. Y aunque en los últimos meses no tiene registro de muertes, sí hay varios heridos.

“Son bandas las que atacan, son bandas muy bien organizadas que saben el momento para atacar y que no esté la Guardia Nacional para hacer de las suyas”, detalló.

Ante esta situación, compartió que el próximo 11 de octubre en Irapuato estará sosteniendo una reunión con autoridades del C5 para coordinar la vigilancia de las unidades a través de los arcos de seguridad en los estados de Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato. Esto para crear una reacción inmediata cuando ocurre un robo, que se pueda ubicar la unidad y detener a los responsables, o por lo menos recuperar los vehículos.

Foto: Correo

Conductores de Salamanca están “desesperados y desprotegidos”

Ciudadanos ya no saben a quién recurrir para que se vigile el tramo de carretera libre de Salamanca a Villagrán, al continuar el robo de vehículos a mano armada, principalmente en el tramo de la colonia Villa Salamanca 400. Los afectados se dicen desesperados y desprotegidos.

Este tramo carretero ha sido denunciado en reiteradas ocasiones ante la inseguridad que representa para los automovilistas. Principalmente para aquellos que tienen que viajar a diario al municipio de Celaya a trabajar o estudiar.

El principal delito en la zona es el robo de vehículo a mano armada, que se presenta, a decir de ciudadanos, de manera continua. Refieren que cuando se hace una denuncia, sí se observa mayor vigilancia de parte de corporaciones de seguridad durante una o dos semanas. Sin embargo, posteriormente esta escasea y regresa la delincuencia.

Carretera Salamanca-Villagrán. Foto: Correo

Víctimas alzan la voz

Uno de los últimos robos de vehículo a mano armada se registró hace una semana. De acuerdo al afectado, circulaba por esta carretera a la altura de Villa Salamanca 400 cuando lo despojaron de un vehículo Jetta de color rojo. Mientras tanto, un joven originario de la comunidad de Valtierrilla señaló que en el mismo tramo lo despojaron de una motocicleta de color rojo cuando se dirigía a su domicilio cerca de las 8:00 de la noche, y los responsables viajaban en un automóvil de color negro con torretas.

“Obviamente no eran policías porque no traían uniformes. Eran tres los que se bajaron de un vehículo pero no traían uniforme. Me amenazaron con palabras altisonantes y traían armas largas. Lo único que hice fue bajarme y hacerme a la orilla. Dos se subieron al carro y el otro se llevó la moto y ganaron para el rumbo de Celaya”, explicó.

Los afectados mencionaron que a diario tienen que transitar por esta vía, así como muchas personas que lo único que hacen es dirigirse a sus trabajos para poder solventar los gastos familiares.

“Ya son muchos casos y ya no sabemos a quién recurrir. Se anuncia que se detienen a bandas que roban vehículos en esta zona, pero detienen a unos y surgen otros. Lo que se necesita es vigilancia permanente porque ya se sabe que esta zona está insegura, entonces ¿por qué no poner patrulla de manera permanente y así sentirnos seguros?””, concluyó.

Carreteras de Guanajuato. Foto: Especial

